Зумеры к кризису готовы. Молодежь в России стала чаще копить и реже тратить

Такая картина следует из результатов опроса, проведенного страховой компанией «Росгосстрах жизнь» и банком «Открытие». Оказалось, что зумеры, несмотря на сравнительно юный возраст, довольно осознанно и осторожно подходят к вопросу личных сбережений, а также избегают долгов.
«Молодые люди в возрасте до 23 лет чаще других копят деньги, у многих из них перед кризисом была небольшая финансовая подушка. Они предпочитают ультраконсервативные способы накоплений и не хотят брать кредиты», — указали авторы исследования.
Впрочем, финансовая подушка, которая есть у молодежи, все же во многом — заслуга их родителей тоже.
Зумеры могут позволить себе такое потребительское поведение отчасти из-за того, что в этом возрасте продолжают жить с родителями и не тратят своих денег на жилье.
Наталья Беловапредставительница «Росгосстраха»
Тем не менее, исследователи признали, что представители этого поколения демонстрируют намного более ответственное потребление. Они не в восторге от дорогих вещей и брендов и предпочитают делать сбережения на черный день вместо того, чтобы безудержно тратить деньги на шопинг или вечеринки. Таким образом зумерам удается копить, даже несмотря на то, что их среднемесячный заработок намного ниже, чем у других возрастных групп (у 62,1% доход колеблется от 5000 до 25 000 в месяц).
О наличии у себя сбережений заявила почти половина (49%) респондентов в возрасте от 18 до 23 лет. Опрошенные в возрасте 24−39 лет деньги откладывали уже реже, в 35,3% случаев. Среди россиян от 40 до 54 лет предусмотрительных оказалось 32,1%, а у поколения от 55 и старше — всего 31,8%.
Между тем более 63% россиян не имеют никаких накоплений, которые помогли бы им пережить кризис в случае потери работы.