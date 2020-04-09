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13:08 (мск), источник: Газета.Ру

С Байконура стартовала новая экспедиция к МКС

С Байконура к МКС стартовала ракета «Союз-2.1а». На борту — российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди. Это первый запуск космонавтов на ракете без украинских деталей, и «исторический пуск», символизирующий возвращение пилотируемых стартов американских астронавтов в США.

Источник: Reuters

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», с тремя членами экипажа корабля «Союз МС-16» к Международной космической станции.

На борту — российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди. Сближение с МКС состоится по четырехвитковой схеме, стыковка запланирована на 17.16 мск. В дублирующий экипаж вошли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Андрей Бабкин, а также астронавт NASA Стивен Боуэн.

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На станции сейчас находятся космонавт Олег Скрипочка и астронавты Джессика Меир и Эндрю Морган, возвращение которых запланировано на 17 апреля.

Планируемая продолжительность полета — 196 суток. За это время космонавтам предстоит выполнить ряд научных экспериментов, среди них — управление сажеобразованием в сферическом диффузионном газовом пламени, изучение структуры и динамики сферических диффузионных пламен, кристаллизация биологических макромолекул и получение биокристаллических пленок и др.

Подготовка международного экипажа к старту проводилась в условиях повышенных мер предосторожности из-за пандемии коронавируса. Так, пришлось отказаться от некоторых традиций, которые обычно соблюдаются перед полетом.

Например, еще в Москве космонавты не смогли посетить Кремлевскую стену и дом Сергея Королева.

Также была отменена традиционная пресс-конференция экипажа перед вылетом на Байконур.

По этой же причине основной и дублирующий экипажи находились перед полетом в режиме обсервации. Семьи членов экипажа новой экспедиции не смогли прибыть на космодром.

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Предполетная пресс-конференция экипажа проходила в онлайн-режиме, так как из-за коронавируса впервые за много лет на Байконур не пригласили СМИ.

Впрочем, от некоторых других ритуалов, соблюдаемых еще с советских времен, отказываться нет причины. Так, накануне состоялся обязательный вот уже полвека просмотр экипажем картины «Белое солнце пустыни». «Мне было скучно и я посмотрел фильм, который астронавты должны посмотреть перед запуском», — рассказал американский космический обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер в статье, в которой попытался понять прелесть этого фильма.

«Честно говоря я не очень понял этот фильм», — передал журналист признание ему одного из летавших астронавтов.

Фильм не имеет никакого отношения к космосу. Однако, я думаю, что образ Сухова, находящегося вдали от дома и жены может навевать параллели о космосе для астронавтов, которые покинули своих любимых на Земле. Они будут находиться в огромных просторах космоса, а не среди дюн пустыни, но они будут также одиноки.
Эрик Бергер
американский космический обозреватель издания Ars Technica

Запуск необычен тем, что впервые пилотируемый корабль выводится в космос новой ракетой-носителем «Союз-2.1а». Ранее все пилотируемые пуски осуществлялись на ракете «Союз-ФГ» с украинской системой управления.

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Впервые пилотируемый корабль на «Союзе-2.1а» был запущен без экипажа в августе 2019 года, тогда на его борту находился антропоморфный робот «Федор».

Собранная полностью из российских комплектующих ракета «Союз-2.1а» в несколько раз точнее, чем предыдущие версии «Союза», рассказал космонавт Анатолий Иванишин. «Мы летим на новой ракете. Ракета имеет улучшенную систему управления двигателями первой и второй ступени. Как результат, повышенная точность выведения на орбиту. Если [вспомнить] мой предыдущий полет, который был на ракете “Союз-ФГ”, точность выведения была до плюс-минус 42 километров по высоте, здесь будет не более пяти», — сказал он.

Космонавт также упомянул об измененной системе управления спуском, которая требует меньшего участия экипажей во время возвращения.

Однако повышенное внимание к состоявшемуся запуску, особенно на Западе, приковано и еще по одной причине.

Ведь с большой вероятностью Роскосмос в последний раз отправляет на МКС американского астронавта, пользуясь своей монополией на запуски.

«Запуск исторический. Он олицетворяет конец зависимости NASA от российских ракет для пилотируемых полетов и возвращение запусков людей в США», — пишет американский журнал Wired.

С 2011 года, когда была прекращена программа пилотируемых полетов Space Shuttle, США полностью полагаются на запуск своих астронавтов на российских кораблях и ракетах, перечисляя за это Роскосмосу внушительные суммы. Сейчас NASA платит за одно место в «Союзе» $86 млн, причем за полтора десятка лет эта цена выросла примерно в 4 раза.

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Однако в NASA решили отказаться от российских услуг и отдали контракт на доставку астронавтов двум своим компаниям — SpaceX и Boeing. Предполагается, что первый пуск астронавтов к МКС на корабле Dragon (SpaceX) состоится уже в конце мая. Старт корабля Starliner (Boeing) с экипажем состоится позже — из-за обнаруженных неисправностей фирма решила осуществить еще один беспилотный запуск к МКС.

«Это восхитительное время для работы в агентстве, — сказал в декабре глава NASA Джим Брайденстайн. — Мы будем запускать американских астронавтов на американских ракетах с американской земли».

Правда, это не означает полного отказа американцев от полетов на российских ракетах — ранее в NASA не исключили покупки дополнительных мест на российских кораблях «Союз» в ближайшем будущем. «Пока NASA занимается сертификацией кораблей Boeing и SpaceX, агентство планирует работать с Роскосмосом и международными партнерами для продолжения смешанных полетов», — заявили в NASA.

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