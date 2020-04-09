12:04 (мск), источник: Аргументы и факты
ВЦИОМ узнал, как россияне оценивают обстановку в России и в мире
ВЦИОМ провел исследование о восприятии нашими соотечественниками ситуации в мире, в России, в их городе и семье.
Согласно данным исследования, текущую ситуацию в мире на фоне пандемии коронавируса россияне оценивают как чрезвычайно тревожную. При этом положительный градус увеличивается по мере оценки ситуации от мирового к частному.
70% респондентов считают ситуацию в мире тревожной и отрицательной. Положительное в происходящем видит каждый пятый опрошенный (20%).
При этом ситуацию в своем населенном пункте каждый второй россиянин оценивает позитивно (50%), 43% наших соотечественников считают ее негативной.
Собственное положение устраивает 69% наших сограждан. Негативную оценку личной ситуации дал каждый четвертый россиянин (всего 26%).