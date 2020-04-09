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12:46 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты отметили лучшие региональные инициативы по борьбе с COVID-19

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Пермский край, Мурманская область и Карелия возглавили рейтинг 10 лучших региональных инициатив по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, составленного Центром политической конъюнктуры, рейтинг имеется в распоряжении РИА Новости.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано10 131 +1 459
Скончалось76 +13
Выздоровело698 +118
Инфицировано1 490 790 +49 662
Скончалось88 982 +5 990
Выздоровело332 486 +24 667
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:03 MSK, 09.04
Источник: РИА Новости

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин своим указом дал главам субъектов РФ дополнительные полномочия. Как отмечал президент, регионы должны будут самостоятельно определить набор конкретных мер по предотвращению распространения коронавируса. Также власти субъектов должны будут сами принять решения, какие учреждения и предприятия будут работать в регионе, а какие приостановят деятельность. В среду глава государства подчеркнул, что на губернаторах лежит большая ответственность.

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Первое место в рейтинге Центра политической конъюнктуры занимает врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. Эксперты центра отметили его меры по расширению поддержки наиболее уязвимых предприятий: общественное питание, культура, спорт, организация досуга и развлечений, розничная торговля. Кроме того, Махонин намерен выплатить по 15 тысяч рублей около 10 тысячам жителей края, чья зарплата существенно сократилась из-за угрозы коронавируса. По данным краевого минздрава, в регионе на 9 апреля зарегистрировано 32 случая инфицирования COVID-19.

На втором месте в рейтинге лучших региональных инициатив в борьбе с новой инфекцией расположился губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Эксперты центра отмечают весомую поддержку жителей региона.

Так, граждане, потерявшие работу в апреле, получат пособие по безработице в 27,8 тысячи рублей. Эта сумма превышает размер выплат, которые будут получать жители Москвы и Московской области, подчеркивают эксперты.

По данным на 8 апреля, в регионе официально подтверждены 43 случая заражения коронавирусом.

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Третье место в рейтинге принадлежит губернатору Карелии Артуру Парфенчикову. Эксперты центра обращают внимание на поддержку местного бизнеса. Минэкономразвития республики, Корпорация развития и предпринимательское сообщество региона создали интернет-магазин местных товаров «Сделано в Карелии», который должен поддержать представителей малого и среднего бизнеса, терпящих убытки в связи с закрытием из-за коронавируса. По данным на 8 апреля, в регионе официально подтверждены только два случая заражения COVID-19.

В рейтинг также вошли: глава Бурятии Алексей Цыденов (новые возможности для диагностики COVID-19), губернатор Вологодской области Олег Кувшинников (удаленная работа губернатора и правительства), глава Татарстана Рустам Минниханов (цифровые инструменты контроля), врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский (поддержка медиков), губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (переоборудование дорожной и коммунальной техники для дезинфекции улиц города), губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин (борьба с безработицей и помощь аграриям) и глава Алтайского края Виктор Томенко (удаленное обучение).

При подготовке материала использовались данные ежедневных мониторингов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), отмечается в материале.

В России общее число заболевших составляет 10131 в 81 регионе, всего скончались от болезни 76 человек.

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