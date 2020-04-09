В ВОЗ рассказали о самом пожилом человеке, пережившим COVID-19

Корнелия Рас с острова
«Мы не получали никакой информации о более пожилом пациенте», — приводит издание слова представителя ВОЗ.
При этом он добавил, что возраст некоторых выздоровевших пациентов неизвестен, однако, по его словам, «даже в этом случае она, скорее всего, будет самой пожилой».
Ранее сообщалось, что один из самых пожилых пациентов в возрасте 104 лет вылечился от коронавируса в американском штате Орегон.
По последним данным, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах превысило 20,5 тысяч, скончались 2 248 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончались.