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14:39 (мск), источник: РИА Новости

В ВОЗ рассказали о самом пожилом человеке, пережившим COVID-19

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Женщина в возрасте 107 лет из Нидерландов стала самым пожилым человеком в мире, пережившим коронавирус нового типа, сообщает местное издание NL Times со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано10 131 +1 459
Скончалось76 +13
Выздоровело698 +118
Инфицировано1 496 055 +49 498
Скончалось89 435 +6 286
Выздоровело336 780 +28 798
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:14 MSK, 09.04
Источник: РИА Новости

Корнелия Рас с острова Гуре-Оверфлакке в провинции Южная Голландия заразилась коронавирусом в середине марта во время церковной службы в доме престарелых. В этот понедельник она получила справку об отсутствии заболевания.

«Мы не получали никакой информации о более пожилом пациенте», — приводит издание слова представителя ВОЗ.

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При этом он добавил, что возраст некоторых выздоровевших пациентов неизвестен, однако, по его словам, «даже в этом случае она, скорее всего, будет самой пожилой».

Ранее сообщалось, что один из самых пожилых пациентов в возрасте 104 лет вылечился от коронавируса в американском штате Орегон.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах превысило 20,5 тысяч, скончались 2 248 человек.

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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончались.

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Источник:©Аргументы и факты
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