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14:58 (мск), источник: Газета.Ру

Минздрав обновил список лекарств для профилактики и лечения от COVID-19

Министерство здравоохранения России выпустило пятую редакцию рекомендаций по профилактике и лечению коронавируса. В ней обозначены препараты, которые используются для лечения заразившихся. Также в очередной раз упомянуто, что самые явные симптомы инфекции — температура и сухой кашель. В России сейчас активно проводятся разработки вакцины от коронавируса, но пока ее нет ни у кого в мире.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано10 131 +1 459
Скончалось76 +13
Выздоровело698 +118
Инфицировано1 496 055 +49 498
Скончалось89 435 +6 286
Выздоровело336 780 +28 798
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:14 MSK, 09.04
Источник: Агентство «Москва»

Минздрав РФ обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавирусной инфекции. Это уже пятая редакция: в ней говорится о зарегистрированных в стране диагностических тест-системах, лекарствах, которые нельзя или не желательно принимать с этиотропной терапией COVID-19, и схемах медикаментозной профилактики вируса. В рекомендациях также обозначен порядок оказания скорой и первой медицинской помощи в больницах и на дому.

«Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции: повышение температуры тела (более 90% случаев); кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев; одышка (55%); утомляемость (44%); ощущение заложенности в грудной клетке (более 20%)», — уточнили в министерстве.

Помимо этих признаков болезни, также могут проявляться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, а также конъюнктивит.
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Ведомство также составило перечень лекарств для больных коронавирусом. В него вошли хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир плюс ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином), препараты интерферонов. На стадии клинических испытаний на данный момент находятся умифеновир, ремдесивир и фавипиравир.

Обследование на коронавирусную инфекцию рекомендуют проходить всем, у кого наблюдаются признаки острой респираторной инфекции. Эти обследования проходят по назначению врача, добавили в ведомстве.

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, 14 из 17 лекарств от коронавируса нового типа, рекомендованных Министерством здравоохранения, производится в России. В ходе совещания с российским президентом Владимиром Путиным он отметил, что Минпромторг работает с китайскими коллегами по готовым лекарственным формам на случай возникновения потребности в увеличении поставок.

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Если сидишь дома

Компания «ХимРар» сообщила, что может начать выпускать препарат «Фавипиравир», который имеет репутацию эффективного в лечении коронавируса, уже в мае этого года. «Дальше будем наращивать производство, чтобы удовлетворить весь потенциальный спрос и перейти к розничным продажам препарата», — заявил РИА «Новости» глава совета директоров группы Андрей Иващенко.

Сейчас в России работают над тремя препаратами для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Специалисты уже приступили к клиническому исследованию этих медикаментов, сообщила 7 апреля пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Речь идет о «Мефлохине», «Гидроксихлорохине» и «Калидавире».

Они будут применяться по новым медицинским показаниям для лечения пациентов с COVID-19.

Клинические исследования проходят в ГНЦ ФМБЦ имени Бурназяна. На их испытания у пациентов попросят письменные согласия.

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Тем временем в Москве пытаются лечить коронавирус переливанием плазмы крови заразившимся от выздоровевших. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Процедуры были проведены в Институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, а также в городской больнице № 52, уточнила она. Донорами стали 11 человек, которые уже прошли лечение от COVID-19 и выздоровели, приводит слова Раковой ТАСС. Переливание сделали уже семерым пациентам.

Заммэра обратила внимание, что такие исследования успешно проводятся в Китае, Германии и США.

Она выразила надежду, что этот метод поможет врачам эффективнее бороться с коронавирусом.

На официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина также появилась информация о том, что московские власти выделят 5 млрд рублей федеральным больницам, которые начнут лечение пациентов с коронавирусом, на оснащение техникой и надбавку специалистам.

«Средства будут использованы для перепрофилирования клиник — подготовки зданий к приему инфекционных больных, включая при необходимости проведение ремонтных работ», — подчеркнули в сообщении.

Размер надбавок специалистам этих медучреждений составит 70 тыс. рублей для врачей, 50 тыс. для медсестер и 30 тыс. для младшего персонала.

«Деньги также пойдут на приобретение лекарственных препаратов, медицинских материалов, средств индивидуальной защиты, оборудования для кислородной поддержки пациентов», — уточнили в мэрии.

Кристина Сизова

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