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15:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

«А помните…»: пользователи Сети вспоминают жизнь до коронавируса

Шутливый ностальгический тред.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано10 131 +1 459
Скончалось76 +13
Выздоровело698 +118
Инфицировано1 496 055 +49 498
Скончалось89 435 +6 286
Выздоровело336 780 +28 798
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:14 MSK, 09.04
Источник: Агентство «Москва»

В конце марта Россия вслед за другими странами мира ввела режим карантина — закрылись все общественные места, а граждан обязали сидеть дома и не выходить на улицу без особой надобности.

Через две недели люди дома заскучали и запустили в соцсетях ностальгический тред с яркими воспоминаниями из недалекого прошлого. Рестораны, фестивали, торговые центры, офисы, школы, прогулки на свежем воздухе и просто другие люди теперь кажутся чем-то невероятным.

Екатерина Гура

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