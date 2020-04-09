15:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
«А помните…»: пользователи Сети вспоминают жизнь до коронавируса
Шутливый ностальгический тред.
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Шутливый ностальгический тред.
В конце марта Россия вслед за другими странами мира ввела режим карантина — закрылись все общественные места, а граждан обязали сидеть дома и не выходить на улицу без особой надобности.
Через две недели люди дома заскучали и запустили в соцсетях ностальгический тред с яркими воспоминаниями из недалекого прошлого. Рестораны, фестивали, торговые центры, офисы, школы, прогулки на свежем воздухе и просто другие люди теперь кажутся
а помните, были такие прикольные места - рестораны. туда приходишь, говоришь, чего хочешь съесть, тебе это готовят, а ты просто сидишь ждёшь. если съедаешь потом всё до конца, в конце показывают мультик. или там денег надо в книжечке оставить в конце, не помню уже, давно это было— я дам вам парабеллум (@edithpifpaf) April 7, 2020
Да байки все это.— Понимающая язык сычей (@nikta_nya) April 8, 2020
Еще скажите, что раньше на улицу выходить считалось чем-то хорошим, мамы специально водили детей погулять.
Все знают, что гулять - смертельно опасно.
Раньше, говорят, Земля была обитаемой планетой ?— Puuurfection ? (@sovkovatophobia) April 7, 2020
А помните были бары...мы там сидели, весело проводили время вместе...а помните а помните фестивали...ну мы там в косплее ходили...выступали даже...помните?!— 103.9fm ? (@le_fata_morgana) April 9, 2020
А помните, как мы когда-то ходили на вечеринки, пили с коллегами, шопились и гуляли?— река лена (@aneeele) April 9, 2020
Вот и я не помню pic.twitter.com/lnkkieJTqJ
А помните, мы когда-то радовались, что завтра пятница...— k g u _ u n o f f i c i a l (@kgu_unofficial) April 9, 2020
А помните, были такие планы на будущее ?— Крыспиво (@madeinberdyansk) April 8, 2020
А помните мы говорили курьерам: "В смысле доставка в интервале с 10 до 18? Вы что думаете? Я весь день дома сижу?!"— Вера Мусаелян (@aloe_ve) April 6, 2020
а помните , как 31 декабря мы все такие загадывали «2020 будет лучшим годом в нашей жизни ..»— гугливика (@xxxvktr) April 1, 2020
однако смешно ..
Екатерина Гура