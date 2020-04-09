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15:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британский фермер поблагодарил врачей рисунком на поле (видео)

На его создание и запись видео ушло всего 16 минут.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:26 MSK, 09.04

33-летний фермер Джек Панталл из Великобритании не понаслышке знает, как сейчас сложно приходится медицинским работникам в борьбе с коронавирусом. Его брат Гарри работает парамедиком, а сводная сестра — врачом общей практики.

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Чтобы поддержать и поблагодарить родных и всех работников системы здравоохранения, Джек решил сделать нечто впечатляющее — на одном из своих полей он с помощью трактора нарисовал аббревиатуру Государственной системы здравоохранения Великобритании (NHS) и сопроводил ее изображением радуги, которая сейчас стала символом солидарности и поддержки медицинских работников в борьбе с коронавирусом, пишет Good News Network.

Джек одновременно рисовал на поле и снимал происходящее в реальном времени с помощью дрона. Весь процесс занял у него 16 минут, а изображение получилось настолько большим, что его можно рассмотреть даже из космоса.

Процесс создания рисунка Джек смонтировал в короткое видео и опубликовал его на своем YouTube-канале. Кроме того, британец создал страницу на сайте по сбору пожертвований, где собирает деньги для медицинских работников.

Екатерина Гура

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