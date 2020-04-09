Британский фермер поблагодарил врачей рисунком на поле (видео)

33-летний фермер Джек Панталл из Великобритании не понаслышке знает, как сейчас сложно приходится медицинским работникам в борьбе с коронавирусом. Его брат Гарри работает парамедиком, а сводная сестра — врачом общей практики.
Чтобы поддержать и поблагодарить родных и всех работников системы здравоохранения, Джек решил сделать нечто впечатляющее — на одном из своих полей он с помощью трактора нарисовал аббревиатуру Государственной системы здравоохранения Великобритании (NHS) и сопроводил ее изображением радуги, которая сейчас стала символом солидарности и поддержки медицинских работников в борьбе с коронавирусом, пишет Good News Network.
Джек одновременно рисовал на поле и снимал происходящее в реальном времени с помощью дрона. Весь процесс занял у него 16 минут, а изображение получилось настолько большим, что его можно рассмотреть даже из космоса.
Процесс создания рисунка Джек смонтировал в короткое видео и опубликовал его на своем
Екатерина Гура