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16:44 (мск), источник: ТАСС

Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/ — В Рособрнадзоре пояснили, что ОГЭ сдают вдвое больше школьников, чем ЕГЭ. Эта мера направлена на то, чтобы уменьшить потоки.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:38 MSK, 09.04
Источник: РИА "Новости"

Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на основном государственном экзамене (ОГЭ) в 2020 году. Об этом сообщил в четверг врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев в прямом эфире портала «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является ТАСС.

«Рекомендация ушла в регионы, что выборных предметов [на ОГЭ] в этом году не будет», — сказал он.

По словам Музаева, ОГЭ сдают вдвое больше школьников, чем единый государственный экзамен (ЕГЭ).

Уменьшив число выборных предметов до двух — русский язык и математика, мы, соответственно, уменьшим потоки: и количество пунктов проведения экзамена, и количество дней проведения экзамена.
Анзор Музаев
врио главы Рособрнадзора

Врио главы Рособрнадзора добавил, что эпидситуация в регионах разная, поэтому ведомство проявило гибкость при составлении рекомендаций и готовит соответствующий приказ, который необходимо зарегистрировать в Минюсте.

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«Он согласован со штабом по коронавирусной эпидемии. Предполагается модель, когда региональная государственная экзаменационная комиссия согласовывает сроки проведения с региональными штабами по коронавирусной инфекции и определяет сроки проведения у себя в регионе по завершении учебного года», — уточнил он.

Музаев также отметил, что внесение изменений в содержание ЕГЭ и ОГЭ нецелесообразно. «Выпускники 9-х и 11-х классов уже подошли к финишной прямой, они с сентября месяца определись с теми предметами, которые они будут сдавать, четвертая четверть у них сводилась к закреплению того материала, который у них есть. Поэтому сейчас снова менять какую-то конструкцию в содержании экзамена — это не помочь, а навредить», — сказал Музаев.

Рекомендации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ будут опубликованы 14 апреля. «14 апреля у нас на сайте Федерального института педагогических измерений будут выложены рекомендации предметников по каждому отдельно взятому предмету, как правильно за оставшийся период подготовиться к сдаче экзаменов», — сказал Музаев.

О всероссийских проверочных работах

Рособрнадзор допускает проведение в дистанционном формате всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2020 году.

«Всероссийские проверочные работы — мы допускаем в этом году формат дистанционный. Что это значит: это не значит, что снова же включен Skype, учитель видит — они [учащиеся] пишут. Выберет сама школа, и мы дадим [рекомендации], сейчас будет письмо у нас, что подразумевает дистанционный формат», — сказал Музаев.

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По его словам, в ведомстве понимают, что не везде есть качественный интернет, чтобы организовать ВПР онлайн. «Формат может быть передачи письменной работы. Ученик дома ее провел, написал, и родитель, выходя из дома, или учитель, когда нет никакой опасности, собрал. Здесь мы сроки обработки тоже не ограничиваем. Собрал, проверил и внес данные. По данным этого года, мы серьезных выводов, наказаний и поощрений не собираемся делать», — уточнил Музаев.

Он подчеркнул, что эта работа — для самодиагностики. «Чтобы дети, находясь дома, совместно с родителями еще раз по концу учебного года провели самодиагностику», — пояснил Музаев.

В этом году, по его данным, по результатам ВПР были получены данные по 30% школ, в которых есть серьезные проблемы с освоением базы по предметам, где большое количество неудовлетворительных оценок. «Честь и хвала учителям, которые объективно оценили», — сказал врио главы Рособрнадзора.

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Горячая линия по вопросам нарушений проведения ЕГЭ

Рособрнадзор с 10 апреля запустит горячую линию по вопросам нарушений регламентов проведения единого госэкзамена. «Колоссальная нагрузка сейчас и на родителей, мы это тоже понимаем и видим. С завтрашнего дня по поручению правительства мы запускаем горячую линию: 8 800 333 08 31. Она создана для того, чтобы промониторить ситуацию, где у нас идут срывы, нарушения каких-то регламентов [проведения единого госэкзамена]", — сказал Музаев.

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По его словам, линия в первую очередь предназначена для родителей, и она позволит разобрать и отработать каждый проблемный случай.

«Непростая ситуация, но наши учителя делают все, что могут, теми средствами, которые у них на сегодняшний день есть», — добавил Музаев. При этом он отметил, что ведомство с пониманием относится как к работе учителей в новых условиях, так и к нагрузке на школьников и их родителей.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, а 18 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования сообщил, что весенние каникулы в школах в 2020 году продлятся с 23 марта по 12 апреля, при этом будет организована поддержка дистанционного обучения школьников.

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