18:22 (мск), источник: Интерфакс
Премьер Испании заявил о достижении пика эпидемии коронавируса в стране
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU —
«Мы достигли пика и теперь начинается спад», — сказал Санчес, выступая в парламенте страны.
Однако он отметил, что возвращение к нормальной жизни и снятие ограничительных мер произойдет не сразу, а будет «постепенным процессом».
Мы сталкиваемся с самой большой угрозой для планеты в области здравоохранения со времен гриппа (испанки — ИФ) в 1918 году.
В Испании за последние сутки от осложнений, связанных с заражением коронавирусом COVID-19 скончались 683 человека. Общее количество летальных исходов с начала распространения инфекции достигло 15 238.
С начала эпидемии в Испании зарегистрировано более 152 тыс. инфицированных, из которых выздоровели более 52 тыс. человек.