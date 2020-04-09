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18:22 (мск), источник: Интерфакс

Премьер Испании заявил о достижении пика эпидемии коронавируса в стране

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU — Премьер-министр Испании Педро Санчес в четверг заявил, что ситуация с коронавирусом в стране достигла пика и теперь кризис пойдет на спад.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано10 131 +1 459
Скончалось76 +13
Выздоровело698 +118
Инфицировано1 503 900 +53 557
Скончалось89 931 +6 363
Выздоровело340 112 +31 495
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:49 MSK, 09.04
Источник: AFP 2020

«Мы достигли пика и теперь начинается спад», — сказал Санчес, выступая в парламенте страны.

Однако он отметил, что возвращение к нормальной жизни и снятие ограничительных мер произойдет не сразу, а будет «постепенным процессом».

Мы сталкиваемся с самой большой угрозой для планеты в области здравоохранения со времен гриппа (испанки — ИФ) в 1918 году.
Педро Санчес
премьер-министр Испании

В Испании за последние сутки от осложнений, связанных с заражением коронавирусом COVID-19 скончались 683 человека. Общее количество летальных исходов с начала распространения инфекции достигло 15 238.

С начала эпидемии в Испании зарегистрировано более 152 тыс. инфицированных, из которых выздоровели более 52 тыс. человек.

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