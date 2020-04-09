Врач из США придумал, как улыбаться пациентам, будучи в маске

Медики, которые борются с коронавирусом в больницах по всему миру, ради своей безопасности вынуждены носить защитные костюмы, перчатки и маски, которые делают их похожими на роботов. Но доктор Робертино из больницы в
По мнению врача, медик в защитной экипировке с закрытым лицом способен здорово напугать больного, а потому Робертино прикрепил к своему костюму большую заламинированную фотографию улыбающегося себя. Такой позитивный бейдж помогает пациентам увидеть лицо радостного доктора, и хоть немного успокоиться и улыбнуться в ответ, сообщает CBSNews.
Свою идею Робертино запостил в Instagram, и у него быстро нашлись единомышленники.
Сначала похожие бейджи сделали несколько его коллег из больницы, а затем идею повторили медики в Израиле.
Екатерина Гура