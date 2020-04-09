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20:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Врач из США придумал, как улыбаться пациентам, будучи в маске

Люди должны знать героев в лицо

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:12 MSK, 09.04
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Медики, которые борются с коронавирусом в больницах по всему миру, ради своей безопасности вынуждены носить защитные костюмы, перчатки и маски, которые делают их похожими на роботов. Но доктор Робертино из больницы в Сан-Диего, работающий в респираторной терапии, придумал отличный способ, как показать пациентам свое истинное лицо и немного их успокоить.

По мнению врача, медик в защитной экипировке с закрытым лицом способен здорово напугать больного, а потому Робертино прикрепил к своему костюму большую заламинированную фотографию улыбающегося себя. Такой позитивный бейдж помогает пациентам увидеть лицо радостного доктора, и хоть немного успокоиться и улыбнуться в ответ, сообщает CBSNews.

Свою идею Робертино запостил в Instagram, и у него быстро нашлись единомышленники.

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Сначала похожие бейджи сделали несколько его коллег из больницы, а затем идею повторили медики в Израиле.

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Екатерина Гура

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:12 MSK, 09.04
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