Веселые игры молодых кабанов попали в объектив фотоловушки (видео)

#мои_кабаны АПРЕЛЬСКИЕ КАБАНЧИКИ Годовички. Почти годовалые кабанчики, перезимовавшие зиму – вот они какие. Мохнатые, косматые, почти большие – подростки. Это "Пятнашки", стадо перезимовало в полном составе, никто не достался волкам. Сегодня было прямо-таки жарко, солнечно в лесу. Хрустящий под ногами опад – дубовые листья, желудевые шапочки. Россыпи желудевых шапочек. Вместо большой воды – шелестящая сушь. Странный, странный апрель, без разлива рек. На каждом сухом листе – по клещу. На помете куницы спариваются клопы-солдатики. С воды взлетают, покрякивая, утки. Мы босиком переходили бобровую плотину – вода бодрит, а если замешкаешься – ноги ломит. Воды мало, но плотину на озере Большое Попово залило слегка. На озере Кривом бобры грызли березы, погрызы мокры от березового сока. Кто-то проломился в солнечных зарослях. Странно, что листьев нет, но сквозь сухие ветки ничего не видно – блики, мельтешение, светлое марево. И вроде бы все как в ноябре, но нет. Апрель ни с чем не спутаешь. Апрель сияет. Апрель поет. Вот и кабаны апрель с ноябрем не спутают. Вся земля дышит обещание грядущих благ. Бедные, жарко им сегодня было, таким еще мохнатым, в зимних шубах. Мы шли совсем раздетые – жарко. А где кабаны? Сегодня ночью приходили на чесалку, а сегодня днем мы проверили фотоловушку. Апрель зовет. Зовет сесть на горочке, где самые клещи, и смотреть на воду. У апреля всякие чудеса в кармане (не одни клещи), только остановись, приглядись, прислушайся. На мелководьях бубнят лягушки. Где-то журавли кричат. Но еще остается большая доля тайны. Пахнет сухим листом, землей, свежестью воды. И еще чем-то – нежно и робко. Наверное, пробивающейся зеленью, пригревшейся на солнышке и готовой пуститься в рост. Мы сидели на горочке, нюхали землю и листья, млели на солнце. Кабанчики лежали где-то, лоси лежали где-то. Было уютно и, одновременно, просторно, на берегу тихой мелкой воды. Можно было досидеть до розового неба, до совиной песни, до волчьего воя. Но очень хотелось посмотреть, что наснимала фотоловушка. И мы пошли домой. (снимаю с себя очередного клеща, заблудившегося в волосах)Опубликовано Надеждой Панковой Среда, 8 апреля 2020 г.
20:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Веселые игры молодых кабанов попали в объектив фотоловушки (видео)
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