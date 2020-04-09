В Бельгии забраковали три миллиона масок

«Они не обеспечивают достаточную защиту», — сказал министр, слова которого приводит местный телеканал LN24.
По его данным, речь идет о масках FFP2, которые используются в больницах и должны обладать высокими защитными характеристиками. Однако на них не было соответствующих маркировок, и лабораторные испытания также доказали их непригодность.
Маски были заказаны еще 23 марта управлением здравоохранения Бельгии.
Бельгия, как и многие другие страны Европы, столкнувшиеся с коронавирусом, испытывает нехватку средств индивидуальной защиты.
По официальным данным на четверг, число скончавшихся в результате заболевания коронавирусом в Бельгии составляет 2523 человека. Общее число заболевших с начала вспышки в Бельгии сейчас составляет 25 тысяч человек.