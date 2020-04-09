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9 апреля, источник: РИА Новости

В Бельгии забраковали три миллиона масок

БРЮССЕЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Партия из трех миллионов медицинских масок, закупленная Бельгией, оказалась непригодной для использования, сообщил министр телекоммуникаций этой страны Филипп де Бакер.

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Выздоровело698 +118
Инфицировано1 582 904 +82 074
Скончалось94 807 +7 101
Выздоровело351 201 +33 346
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:47 MSK, 09.04
Источник: AFP 2020

«Они не обеспечивают достаточную защиту», — сказал министр, слова которого приводит местный телеканал LN24.

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По его данным, речь идет о масках FFP2, которые используются в больницах и должны обладать высокими защитными характеристиками. Однако на них не было соответствующих маркировок, и лабораторные испытания также доказали их непригодность.

Маски были заказаны еще 23 марта управлением здравоохранения Бельгии.

Бельгия, как и многие другие страны Европы, столкнувшиеся с коронавирусом, испытывает нехватку средств индивидуальной защиты.

По официальным данным на четверг, число скончавшихся в результате заболевания коронавирусом в Бельгии составляет 2523 человека. Общее число заболевших с начала вспышки в Бельгии сейчас составляет 25 тысяч человек.

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Источник:©Аргументы и факты
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