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00:50 (мск), источник: РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,4 миллиона

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,4 миллиона человек, скончались 85,5 тысячи, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано10 131 +1 459
Скончалось76 +13
Выздоровело698 +118
Инфицировано1 587 209 +82 238
Скончалось94 850 +6 866
Выздоровело353 291 +35 223
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:58 MSK, 10.04
Источник: РИА Новости

По последним данным ВОЗ, число зараженных во всем мире составляет 1 436 198 человек, 85 522 инфицированных скончались.

В коммюнике отмечается, что 9 апреля исполнилось 100 дней первому уведомлению ВОЗ о первых случаях атипичной пневмонии в Китае.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.

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