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01:14 (мск), источник: Интерфакс

Более 100 человек в России излечились от коронавируса

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — В России за минувшие сутки из больниц выписались 118 человек, излечившихся от коронавирусной инфекции, было проведено 90 тыс. тестов на коронавирус, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано10 131 +1 459
Скончалось76 +13
Выздоровело698 +118
Инфицировано1 587 209 +82 238
Скончалось94 850 +6 866
Выздоровело353 291 +35 223
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:58 MSK, 10.04
Источник: Агентство «Москва»

«Плюс 118 выписавшихся за сутки в связи с выздоровлением. Нарастающим итогом проведено более 1 миллиона тестов. Количество проводимых тестов составило 90 тысяч/день», — написал Салагай в фейсбуке.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название COVID-19. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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Источник:©Аргументы и факты
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