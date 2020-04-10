Более 100 человек в России излечились от коронавируса

«Плюс 118 выписавшихся за сутки в связи с выздоровлением. Нарастающим итогом проведено более 1 миллиона тестов. Количество проводимых тестов составило 90 тысяч/день», — написал Салагай в фейсбуке.
Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название COVID-19. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.