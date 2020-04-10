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01:44 (мск), источник: РИА Новости

Врач объяснил случай повторного заболевания COVID-19 в Таиланде

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Врач-вирусолог, кандидат биологических наук Николай Контаров прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» случай повторного заражения коронавирусом женщины в Таиланде.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано10 131 +1 459
Скончалось76 +13
Выздоровело698 +118
Инфицировано1 587 209 +82 238
Скончалось94 850 +6 866
Выздоровело353 291 +35 223
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:58 MSK, 10.04
Источник: РИА Новости

Ранее газета «Тхаи Рат» сообщила со ссылкой на департамент здравоохранения провинции Чайяпхум, что местная жительница повторно заразилась коронавирусом через неделю после выздоровления. В середине марта женщина сдала положительный тест на COVID-19, провела в больнице чуть более двух недель, после тройного отрицательного анализа на коронавирус ее выписали. Однако 4 апреля она снова обратилась к врачу с симптомами простудного заболевания, тройной тест на коронавирус оказался положительным, сейчас женщина проходит повторное лечение.

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Контаров выразил мнение, что за новостью о повторном заболевании COVID-19 кроется врачебная ошибка. «По всей видимости, могла произойти неточность. При диагностике любых заболеваний бывают ложноположительные и ложноотрицательные результаты. Я не имею достоверной информации, подтвержденной и обоснованной, что повторное заболевание коронавирусом возможно. По крайней мере, российским ученым таких материалов никто не предоставлял», — рассказал вирусолог.

По его словам, женщина могла быть инфицирована одной из множеств видов ОРВИ. Он предположил, что за COVID-19 могли принять что-то другое, а позже, после выписки, пациентка действительно могла заразиться коронавирусом.

«Женщину могли не излечить до конца. К примеру, она заболела COVID-19, и еще добавился какой-то вирус, который дал сходную яркую симптоматику. От второго заболевания она вылечилась, а коронавирус в ослабленной форме диагностировать после лечения не сумели. Она приехала домой, и болезнь проявила себя на полную», — предположил врач.

Кроме того, она могла переболеть COVID-19, а сейчас болеть другой ОРВИ, которая была ошибочно диагностирована как коронавирус.

В России случаи повторного заболевания COVID-19 за все время пандемии не фиксировались, заключил Контаров.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет повторных случаев заражения коронавирусом. Она уточнила, что за эти три месяца вирус мало изменился. Это внушает надежду на то, что средства тестирования и профилактики, которые разрабатываются сегодня, в том числе вакцины, будут эффективны, добавила Попова.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,4 миллиона случаев заражения, свыше 81 тысячи человек скончались.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:58 MSK, 10.04
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