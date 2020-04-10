01:44 (мск), источник: РИА Новости
Врач объяснил случай повторного заболевания COVID-19 в Таиланде
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости.
Ранее газета «Тхаи Рат» сообщила со ссылкой на департамент здравоохранения провинции Чайяпхум, что местная жительница повторно заразилась коронавирусом через неделю после выздоровления. В середине марта женщина сдала положительный тест на COVID-19, провела в больнице чуть более двух недель, после тройного отрицательного анализа на коронавирус ее выписали. Однако 4 апреля она снова обратилась к врачу с симптомами простудного заболевания, тройной тест на коронавирус оказался положительным, сейчас женщина проходит повторное лечение.
Контаров выразил мнение, что за новостью о повторном заболевании COVID-19 кроется врачебная ошибка. «По всей видимости, могла произойти неточность. При диагностике любых заболеваний бывают ложноположительные и ложноотрицательные результаты. Я не имею достоверной информации, подтвержденной и обоснованной, что повторное заболевание коронавирусом возможно. По крайней мере, российским ученым таких материалов никто не предоставлял», — рассказал вирусолог.
По его словам, женщина могла быть инфицирована одной из множеств видов ОРВИ. Он предположил, что за COVID-19 могли принять
«Женщину могли не излечить до конца. К примеру, она заболела COVID-19, и еще добавился
Кроме того, она могла переболеть COVID-19, а сейчас болеть другой ОРВИ, которая была ошибочно диагностирована как коронавирус.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет повторных случаев заражения коронавирусом. Она уточнила, что за эти три месяца вирус мало изменился. Это внушает надежду на то, что средства тестирования и профилактики, которые разрабатываются сегодня, в том числе вакцины, будут эффективны, добавила Попова.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,4 миллиона случаев заражения, свыше 81 тысячи человек скончались.