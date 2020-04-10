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12:17 (мск), источник: Аргументы и факты

Арест продавщицы мороженого. Почему Корея лучше всех побеждает коронавирус?

Местные власти отказались от массового карантина и изоляции, но зато жёстко следят за гражданами с помощью смартфонов, в краткий срок протестировали население на COVID-19 и дали денег врачам. Что тут может позаимствовать Россия?

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано11 917 +1 786
Скончалось94 +18
Выздоровело795 +97
Инфицировано1 605 548 +117 678
Скончалось95 808 +7 178
Выздоровело356 161 +24 456
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:41 MSK, 10.04
Источник: AP 2020

Эпидемия в Южной Корее стартовала 20 января — коронавирус диагностировали у 35-летней туристки из Китая. Уже через три дня было объявлено о первом заболевшем корейце — мужчине, прилетевшем из центра вспышки COVID-19, города Ухань (КНР).

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На 8 апреля за 2,5 месяца в «Стране утренней свежести» (как официально называется на местном языке Корея) заразились 10 423 человека, 204 скончались.

По сравнению с Италией (144 000 инфицированных, 18 279 умерших с середины февраля) и особенно с США (там первый случай коронавируса выявлен почти одновременно с Кореей — 21 января; 452 тысяч больных, 16 129 умерших) республика предстаёт просто уникальным местом, почти свободным от опасной заразы.

Южная Корея рядом с Китаем и могла бы пострадать максимально: однако пока ей удаётся удачно сдерживать наступление инфекции. Каким же образом корейцы почти без потерь сражаются с новым вирусом?

Взяли родителей, мужа, подруг

Источник: AP 2020

С самого начала эпидемии в Китае корейцы отреагировали на проблему серьёзно, а не махнули рукой. Послали своих докторов в Ухань на изучение неизвестной болезни, и те выяснили — зачастую (более 30% всех случаев) у заражённых нет вообще никаких симптомов, зато они способны инфицировать своих друзей и родственников. Уже 27 января (!) госчиновники встретились с лидерами корейских медицинских компаний и призвали поскорее разработать тесты для определения COVID-19.

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Обычно от выпуска до сертификации теста проходит примерно год, но Южная Корея обязала лаборатории действовать оперативно. 7 февраля экспресс-тесты были готовы, проверка «подозреваемых» началась на следующее утро. В отдельные дни тестировали около 20 000 (!) корейцев — страна-то немаленькая, 51,5 миллиона человек.

В кратчайшие сроки повсюду развернули 633 центра, где можно было без очереди и толкотни сдать мазок из горла на коронавирус, десятки «мобильных станций» разместили в местах скопления народа. Автомобилисты сдавали анализ, не выходя из машин. Результат становился известен уже за 4 часа.

К 24 марта в Корее было протестировано 348 582 человека (в 40 раз больше, чем в США), и это позволило точно определить, с кем они контактировали, выясняя шаг за шагом всю цепочку инфицированных. У одной женщины, подхватившей коронавирус, за два следующих дня полностью выявили её контакты (подруг, мужа, родителей) и даже задержали разносчицу инфекции — продавщицу мороженого. Благодаря этому людей с COVID-19 успевают вовремя изолировать, дабы они не заражали других.

«Вирус в сотне метров!»

Источник: AP 2020

Сидящих на карантине носителей вируса обязали установить на телефон специальное приложение. «Маячок» шлёт сигнал в полицию, если больной COVID-10 вышел из дома. Он же рассылает красный знак «Тревога!» контактам из «записной книжки» смартфона нарушителя: «Не подходите к нему!».

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Приложение Corona 100m оповещает ВСЕХ прохожих в случае появления больного в ста метрах от них. Штраф за появление на улице — 150 тысяч рублей (на наши деньги), и желающих рискнуть находится немного. Приложение с ходу «сдаёт» сведения — в какой поезд метро человек сел, куда затем вышел, в каком магазине использовал кредитную карточку.

Ну и конечно, как и в случае с Японией, вопрос в сознательности граждан. 18 февраля в городе Тэгу вирус поразил участников собрания религиозной секты «Иисуса Синчхонджи» (заболел 1 261 человек), мэрия мгновенно ввела всеобщий карантин: ему подлежали и военнослужащие, каковые заперлись на базах. Гулять никто не пошёл и на шашлыки не поехал: все строго сидели дома. Молитвы в храмах запретили — если верующим надо, пусть обращаются к богам по видеосвязи. Сократили авиарейсы по стране, отменили концерты и другие мероприятия.

Штраф в 500 000 рублей

Источник: AP 2020

Корея достигла успеха в том числе и по причине доверия населения к властям. Стоит вспомнить, что в августе 1998 года (в разгар «азиатского» финансового кризиса, когда в России доллар США за сутки вырос в «обменниках» с 6 до 24 рублей) президент Ким Дэчжун попросил корейцев сдать на «лом» семейные ценности для поддержки гибнущей экономики. И люди понесли своё золото в закупочные пункты!

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Правительство в разгар эпидемии действует мягко, избегая драконовских мер. В массе корейских городов открыты кафе и рестораны, работает транспорт, народ ходит на работу — карантин вводится точечно, при снижении угрозы снимается.

Естественно, и в законопослушном государстве случаются «сбои» — некоторые заражённые вирусом граждане плюют на ограничения и выходят погулять. Именно поэтому руководство Республики Корея объявило — рассматриваются предложения увеличить штраф за нарушение карантина до 10 миллионов вон (денежная единица страны), то бишь 560 тысяч рублей! Кроме того, если инфицированный заразил хоть одного человека, он проведёт год в тюрьме.

Полиция получила право без ордера судьи следить за разносчиками COVID-19, включая и «прослушку». Хоть массового режима изоляции, как в Европе, и нет (Корея в данный момент не хочет запирать своих граждан в квартирах), по улицам ездят машины с громкоговорителями, напоминая насчёт соблюдения дистанции между друг другом.

Всем, кто вне зависимости от симптомов в марте решил добровольно оставаться дома, власти выплатили небольшую для Кореи компенсацию — что-то около 29 000 рублей в месяц.

Зарплата для врачей

Источник: AP 2020

Медицинское обслуживание населения в Южной Корее считается одним из лучших. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), включающая 36 стран мира, в 2015 году поставила корейское здравоохранение на первое место по качеству услуг, а агентство Блумберг — на четвёртое место по эффективности. Смертность от инсультов в Корее в 2 раза меньше, чем, например, во Франции, и в 1,5 раза меньше США.

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По количеству мест в больницах республика уступает лишь близлежащей Японии, которая до сих пор тоже неплохо сдерживала массовое заражение вирусом. На ликвидацию вспышки инфекции брошены лучшие высококвалифицированные врачи Южной Кореи (кстати, на время пандемии им повысили зарплату), да и аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) имеются в стране в достатке. Хаоса, как в Италии или Испании, где уже через 2 недели после эпидемии больные с высокой температурой «пачками» лежали в коридорах госпиталей, Корее удалось избежать. Здесь заранее подготовились к серьёзной проблеме, и врасплох корейцев она не застала.

Ситуация с эпидемией меняется каждый день, и, естественно, прогнозировать что-то трудно. Но пока что Южная Корея остаётся единственным в мире островком стабильности: карантин в республике вводится выборочно, а не повсеместно, и распространение COVID-19 сдерживают действенными способами — всеобщим тестированием, отслеживанием цепочки инфицированных, деньгами и качественной медициной. Увы, прирост больных идёт постоянно, но в одном и том же количестве — в среднем прибавляется 0,5% заражённых в день. Западная Европа и США доказали свою несостоятельность в сражении с коронавирусом. А вот к опыту Кореи (по крайней мере, на данный момент) России обязательно следует присмотреться.

Георгий Зотов

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