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11:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Регионы начинают возвращаться к жизни до карантина

В двух десятках областей постепенно снимают антивирусные ограничения.

Коронавирус COVID-19
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РоссияМир
Инфицировано11 917 +1 786
Скончалось94 +18
Выздоровело795 +97
Инфицировано1 605 548 +117 678
Скончалось95 808 +7 178
Выздоровело356 161 +24 456
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:41 MSK, 10.04
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Несмотря на продолжающиеся в большинстве российских регионов карантинные мероприятия с самоизоляцией граждан, как минимум в 24 областях уже начали допускать послабления. Власти составляют списки, в которые вошли от полусотни до почти тысячи предприятий с разрешением на работу: чаще всего речь идет о салонах красоты, автосервисах, стоматологиях, строительных компаниях и ателье. В Санкт-Петербурге и Крыму, например, также разрешили работу табачных лавок, в Ульяновске — IT-компаний, а в Приморье — даже зоопарков, но без посетителей. В Татарстане, Новосибирске, Белгороде, Оренбурге, Приморье и других регионах запустили промышленные производства, а в Башкирии еще и разрешили гулять с детьми. Но в этом же регионе после толчеи на проходных крупнейших заводов власти объявили о грядущем сокращении списка предприятий с разрешением на работу.

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К началу апреля 2020 года режим самоизоляции с целью противодействия распространению COVID-19 был установлен в большинстве российских регионов. Так, 2 апреля лишь в шести из 85 субъектов федерации местные власти не стали ужесточать карантинные меры по столичному образцу. Напомним, что в этот же день президент Владимир Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля (первоначально был введен с 30 марта до 3 апреля).

В первую нерабочую неделю, согласно указу президента, могли работать лишь продуктовые магазины, аптеки, транспортные компании и спецслужбы, но в остальные дни решение о продлении или ослаблении этих ограничений господин Путин оставил за губернаторами. Вскоре после этого в ряде субъектов федерации стали расширять перечень предприятий, которым разрешено работать.

К настоящему времени послабления введены как минимум в 24 регионах.
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Так, в Кемерово с 8 апреля возобновлена работа маникюрных и педикюрных салонов, парикмахерских, ателье и ремонтов обуви, клининговых компаний, МФЦ и ломбардов. В Свердловской области с 6 апреля разрешили работу магазинов автозапчастей, продавцов компьютеров и оргтехники, поставщиков сантехники и батарей отопления, ветеринарных клиник, химчисток и ремонта техники.

В Ставрополе сделали ставку на строительный и автомобильный бизнес: с 6 апреля здесь могут работать автосервисы, магазины запчастей и автомойки, строительные компании и их поставщики, а также производители и продавцы сельхозтехники. В Крыму с 5 апреля открылись табачные лавки, а с 7 апреля — строительные магазины, ритуальные конторы, нотариусы и магазины автозапчастей. Табачные лавки с 6 апреля официально начали работу и в Санкт-Петербурге наряду с алкомаркетами.

Во многих регионах наряду с салонами красоты в обычном, а не экстренном режиме разрешили функционировать и дантистам.
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Так, на Алтае разрешили работать не только стоматологиям, но и соляриям наряду с ветеринарными клиниками, автосервисами, автомойками, салонами красоты, продавцами семян и удобрений, девелоперами, оптиками и компаниями по ремонту оргтехники.

В Кургане с 9 апреля стоматологии открыли вместе с салонами ногтевого сервиса, ломбардами, микрофинансовыми организациями и даже турфирмами. Впрочем, всем этим организациям власти разрешили работать только по предварительной записи, а турфирмам — лишь в режиме возврата средств клиентам. В Липецке вернули на работу стоматологов вместе с нотариусами, адвокатами, магазинами оптики, а насчет парикмахерских издали специальное разъяснение — можно работать лишь по записи с условием, когда одновременно в зале обслуживается не более трех клиентов. Необходимость соблюдать санитарные нормы и проводить дезинфекцию помещений власти обязывают открывающиеся заново предприятия практически во всех субъектах федерации.

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В ряде регионов дали добро ЧОПам, в том числе в Дагестане (где с 8 апреля также могут работать автомойки, строители, страховщики, нотариусы, адвокаты и полиграфические компании), Приморье и в Нижнем Новгороде. Причем в последнем из-под запрета также убрали деятельность ателье, ремонтов обуви и прачечных, но с условиями: вещи передаются бесконтактным путем и с соблюдением дистанции в 1,5 м. В Орле с 6 апреля заработали девелоперы, ветеринарные клиники, ритуальные конторы, адвокаты, нотариусы, оптики, автосервисы и даже ведомственные и корпоративные столовые. Наконец, на Ямале открылись гостиницы для вахтовиков, а в Приморье и Санкт-Петербурге — даже зоопарки, правда, без посетителей.

Местные власти составляют и расширяют списки предприятий, которым вновь разрешено функционировать.

Если в Дагестане в этот перечень вошло всего 52 пункта, то в Перми список был увеличен со 107 до 371 компаний; в него попали как машиностроительные заводы («ОДК-Пермские моторы», «Камкабель», НПО «Искра»), так и автосервисы и автосалоны. Причем последние должны работать исключительно удаленно, когда купленный, скажем, через сайт дилера автомобиль доставляется к дому покупателя.

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В Ростове существующий список компаний был расширен более чем в два с половиной раза и достиг 448 предприятий: в перечень вошли сельхозпредприятия, медицинские и фармацевтические предприятия. В Тюмени в подобный список вошла 591 компания, в том числе зоомагазины, оптики, магазины промтоваров, автозапчасти, продавцы мотоциклов и автосервисы.

В ряде регионов, например, в Новосибирске и Татарстане разрешили работу практически всем крупным предприятиям. В Приморье еще с 3 апреля официально могут функционировать порты, заводы, выполняющие гособоронзаказ, судоремонтные и дорожно-строительные, рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие, горнодобывающие и горнохимические предприятия. В Оренбурге с 6 апреля законное право на это получила как нефтепереработка, металлургические, химические заводы, сельхозпредприятия, производители текстиля и фармацевтические компании, так и сервисы — нотариусы, страховщики, ветклиники, автомастерские.

В Белгороде губернатор Евгений Савченко так объяснил перезапуск промышленных предприятий наряду с парикмахерскими, ателье, стоматологиями и авторынками: «Чтобы не допустить стагнации экономики». В Ульяновске местный губернатор Сергей Морозов наряду с «усилением здравоохранения» обрисовал перед подчиненными другую важную задачу — «перезапуск экономики». Морозов даже привел расчеты, что из-за ситуации с коронавирусом Ульяновск не досчитался более 1,5 млрд руб. налогов по итогам первого квартала. Отметим, что с 3 апреля в регионе заработали автосервисы, магазины по продаже семян, IT-компании и бытовые мастерские.

В Башкирии с 6 апреля число предприятий с разрешением на работу довели с 385 до 974 предприятий, в их числе — нефтехимические заводы, строительные компании, киоски печати.

Причем жителям региона отдельным распоряжением разрешили прогулки в радиусе 100 м от дома (для одного родителя с одним ребенком в коляске).

В Удмуртии не только разрешили гулять с грудными детьми в закрытой коляске у дома до 19:00, но и позволили гражданам заниматься спортом на улице (индивидуально или с тренером).

Глава республики Александр Бречалов также позволил жителям устраивать пробежки и практиковать скандинавскую ходьбу, но на дистанции не менее 3 м друг от друга.

Единственное спортивно-карантинное условие Бречалова — не использовать уличный инвентарь.

Впрочем, в Башкирии местный губернатор Радий Хабиров заявил, что может вновь сократить число работающих предприятий. Причиной этому стала толчея на проходных машиностроительного завода «ОДК-УМПО» и предприятия «Газпром нефтехим Салават» из-за того, что на входе каждому сотруднику измеряли температуру. Хабиров сказал, что на заводах демонстрируют «безобразный» подход к соблюдению правил гигиены; привлекать нарушителей к ответственности руководителей компаний будет специально созданная башкирская межведомственная комиссия.

Александр Воронов; корреспондентская сеть

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