Регионы начинают возвращаться к жизни до карантина

Несмотря на продолжающиеся в большинстве российских регионов карантинные мероприятия с самоизоляцией граждан, как минимум в 24 областях уже начали допускать послабления. Власти составляют списки, в которые вошли от полусотни до почти тысячи предприятий с разрешением на работу: чаще всего речь идет о салонах красоты, автосервисах, стоматологиях, строительных компаниях и ателье. В
К началу апреля 2020 года режим самоизоляции с целью противодействия распространению COVID-19 был установлен в большинстве российских регионов. Так, 2 апреля лишь в шести из 85 субъектов федерации местные власти не стали ужесточать карантинные меры по столичному образцу. Напомним, что в этот же день президент Владимир Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля (первоначально был введен с 30 марта до 3 апреля).
В первую нерабочую неделю, согласно указу президента, могли работать лишь продуктовые магазины, аптеки, транспортные компании и спецслужбы, но в остальные дни решение о продлении или ослаблении этих ограничений господин Путин оставил за губернаторами. Вскоре после этого в ряде субъектов федерации стали расширять перечень предприятий, которым разрешено работать.
Так, в Кемерово с 8 апреля возобновлена работа маникюрных и педикюрных салонов, парикмахерских, ателье и ремонтов обуви, клининговых компаний, МФЦ и ломбардов. В Свердловской области с 6 апреля разрешили работу магазинов автозапчастей, продавцов компьютеров и оргтехники, поставщиков сантехники и батарей отопления, ветеринарных клиник, химчисток и ремонта техники.
В Ставрополе сделали ставку на строительный и автомобильный бизнес: с 6 апреля здесь могут работать автосервисы, магазины запчастей и автомойки, строительные компании и их поставщики, а также производители и продавцы сельхозтехники. В Крыму с 5 апреля открылись табачные лавки, а с 7 апреля — строительные магазины, ритуальные конторы, нотариусы и магазины автозапчастей. Табачные лавки с 6 апреля официально начали работу и в
Так, на Алтае разрешили работать не только стоматологиям, но и соляриям наряду с ветеринарными клиниками, автосервисами, автомойками, салонами красоты, продавцами семян и удобрений, девелоперами, оптиками и компаниями по ремонту оргтехники.
В Кургане с 9 апреля стоматологии открыли вместе с салонами ногтевого сервиса, ломбардами, микрофинансовыми организациями и даже турфирмами. Впрочем, всем этим организациям власти разрешили работать только по предварительной записи, а турфирмам — лишь в режиме возврата средств клиентам. В Липецке вернули на работу стоматологов вместе с нотариусами, адвокатами, магазинами оптики, а насчет парикмахерских издали специальное разъяснение — можно работать лишь по записи с условием, когда одновременно в зале обслуживается не более трех клиентов. Необходимость соблюдать санитарные нормы и проводить дезинфекцию помещений власти обязывают открывающиеся заново предприятия практически во всех субъектах федерации.
В ряде регионов дали добро ЧОПам, в том числе в Дагестане (где с 8 апреля также могут работать автомойки, строители, страховщики, нотариусы, адвокаты и полиграфические компании), Приморье и в Нижнем Новгороде. Причем в последнем
Если в Дагестане в этот перечень вошло всего 52 пункта, то в Перми список был увеличен со 107 до 371 компаний; в него попали как машиностроительные заводы («ОДК-Пермские моторы», «Камкабель», НПО «Искра»), так и автосервисы и автосалоны. Причем последние должны работать исключительно удаленно, когда купленный, скажем, через сайт дилера автомобиль доставляется к дому покупателя.
В Ростове существующий список компаний был расширен более чем в два с половиной раза и достиг 448 предприятий: в перечень вошли сельхозпредприятия, медицинские и фармацевтические предприятия. В Тюмени в подобный список вошла 591 компания, в том числе зоомагазины, оптики, магазины промтоваров, автозапчасти, продавцы мотоциклов и автосервисы.
В ряде регионов, например, в Новосибирске и Татарстане разрешили работу практически всем крупным предприятиям. В Приморье еще с 3 апреля официально могут функционировать порты, заводы, выполняющие гособоронзаказ, судоремонтные и
В Белгороде губернатор Евгений Савченко так объяснил перезапуск промышленных предприятий наряду с парикмахерскими, ателье, стоматологиями и авторынками: «Чтобы не допустить стагнации экономики». В Ульяновске местный губернатор Сергей Морозов наряду с «усилением здравоохранения» обрисовал перед подчиненными другую важную задачу — «перезапуск экономики». Морозов даже привел расчеты, что
В Башкирии с 6 апреля число предприятий с разрешением на работу довели с 385 до 974 предприятий, в их числе — нефтехимические заводы, строительные компании, киоски печати.
В Удмуртии не только разрешили гулять с грудными детьми в закрытой коляске у дома до 19:00, но и позволили гражданам заниматься спортом на улице (индивидуально или с тренером).
Глава республики Александр Бречалов также позволил жителям устраивать пробежки и практиковать скандинавскую ходьбу, но на дистанции не менее 3 м друг от друга.
Единственное
Впрочем, в Башкирии местный губернатор Радий Хабиров заявил, что может вновь сократить число работающих предприятий. Причиной этому стала толчея на проходных машиностроительного завода «ОДК-УМПО» и предприятия «Газпром нефтехим Салават»
Александр Воронов; корреспондентская сеть