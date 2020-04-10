В Крыму ввели особый противопожарный режим

«С 10 апреля на территории Республики Крым введен особый противопожарный режим. Режим вводится с целью предотвращения возможных пожаров, создания условий для успешного их тушения и минимизации ущерба, повышения уровня пожарной безопасности в Республике Крым»
— сказал журналистам Шахов
По его словам, помимо прочих упреждающих мер, властям в регионах необходимо создать дополнительные резервы горюче-смазочных материалов на случай тушения крупных пожаров, а также провести противопожарные мероприятия вдоль границ населенных пунктов.
Шахов подчеркнул, что всего с начала года в республике ликвидированы 637 пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности и мусора, в том числе несколько крупных лесных пожаров.