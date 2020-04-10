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10:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Палаты инфекционной больницы в Новой Москве показали на фото

Строительство подходит к концу.

Коронавирус COVID-19
11:12 (мск)Столичный оперштаб рассказал о новых пациентах с COVID-19 в Москве
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:30 MSK, 10.04
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Инфекционный центр в поселении Вороновское на 656 коек скоро примет первых пациентов. Основные строительно-монтажные работы в корпусах закончены, сообщили в Комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы.

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Пациентов будут размещать в двухместных мельцеровских боксах с санитарной комнатой. Все боксы оснастят современными устройствами жизнеобеспечения, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких. Их установят более 770 штук.

Проект предусматривает 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2−3 этажа. Предусмотрены также общежития для медицинского персонала.

На возведение центра в районе деревни Голохвастово ушло чуть больше месяца. Решение о строительстве было принято 5 марта. На стройке круглосуточно трудится почти 11 тыс. человек и более 900 единиц техники. Площадь зданий составит 81,3 тыс. кв. метров. Быстровозводимая больница сможет работать порядка 20−30 лет.

Анна Лысенко

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10:58 (мск)© Ньюстюб
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Источник:©Аргументы и факты
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