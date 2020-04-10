Палаты инфекционной больницы в Новой Москве показали на фото

Инфекционный центр в поселении Вороновское на 656 коек скоро примет первых пациентов. Основные
Пациентов будут размещать в двухместных мельцеровских боксах с санитарной комнатой. Все боксы оснастят современными устройствами жизнеобеспечения, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких. Их установят более 770 штук.
Проект предусматривает 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2−3 этажа. Предусмотрены также общежития для медицинского персонала.
На возведение центра в районе деревни Голохвастово ушло чуть больше месяца. Решение о строительстве было принято 5 марта. На стройке круглосуточно трудится почти 11 тыс. человек и более 900 единиц техники. Площадь зданий составит 81,3 тыс. кв. метров. Быстровозводимая больница сможет работать порядка 20−30 лет.
Анна Лысенко