РЖД из-за COVID-19 начали продавать билеты в поезда с учетом дистанции

Ранее корпоративная газета компании «Гудок» сообщала, что РЖД из-за ситуации с коронавирусом будут продавать билеты в поезда с учетом размещения пассажиров с дистанцией не менее 1 метра. Отмечалось, что эта мера позволит снизить риск заболевания вирусом в пути следования.
Как заметил корреспондент РИА Новости, просмотрев ряд билетов на поезда в мобильном приложении РЖД, например, в «Сапсан» можно купить билеты в эконом-класс только возле окна, — соседние места указаны как занятые. «Для пассажиров, планирующих поездку до 30 апреля включительно, проездные документы на поезда дальнего следования, включая скоростные поезда “Ласточка”, “Стриж” и высокоскоростные поезда “Сапсан”, будут оформляться с использованием новой схемы рассадки в вагонах», — подтвердили в РЖД.
Там добавили, что в купе будут размещаться не более двух пассажиров, в плацкарте — не более трех в одном отсеке. Если пассажиры едут семьей, либо в одном заказе единовременно оформляются места для четырех пассажиров и более, на них новые правила рассадки распространяться не будут.
При оформлении билетов в вагоны с местами для сидения схема рассадки пассажиров зависит от их конфигурации — 2+2 или 3+2. В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, а в трехместном — один пассажир у окна и один — у прохода (средний ряд остается свободным).
«Отметим, что для пассажиров, путешествующих семьей, проводником вагона будет предоставлена возможность разместиться на соседних сиденьях. Новая схема рассадки применяется при оформлении проездных документов как в кассах дальнего следования, так и через интернет, с использованием веб-ресурсов. Если билеты были приобретены пассажирами до введения новой схемы рассадки, то они занимают места согласно оформленным проездным документам», — добавили в РЖД.