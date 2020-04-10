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11:25 (мск), источник: РИА Новости

РЖД из-за COVID-19 начали продавать билеты в поезда с учетом дистанции

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. РЖД из-за ситуации с COVID-19 начали продавать билеты в поезда с учетом дистанции между пассажирами, заметил в приложении компании корреспондент РИА Новости и подтвердил представитель РЖД.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:41 MSK, 10.04
Источник: РИА Новости

Ранее корпоративная газета компании «Гудок» сообщала, что РЖД из-за ситуации с коронавирусом будут продавать билеты в поезда с учетом размещения пассажиров с дистанцией не менее 1 метра. Отмечалось, что эта мера позволит снизить риск заболевания вирусом в пути следования.

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Как заметил корреспондент РИА Новости, просмотрев ряд билетов на поезда в мобильном приложении РЖД, например, в «Сапсан» можно купить билеты в эконом-класс только возле окна, — соседние места указаны как занятые. «Для пассажиров, планирующих поездку до 30 апреля включительно, проездные документы на поезда дальнего следования, включая скоростные поезда “Ласточка”, “Стриж” и высокоскоростные поезда “Сапсан”, будут оформляться с использованием новой схемы рассадки в вагонах», — подтвердили в РЖД.

Там добавили, что в купе будут размещаться не более двух пассажиров, в плацкарте — не более трех в одном отсеке. Если пассажиры едут семьей, либо в одном заказе единовременно оформляются места для четырех пассажиров и более, на них новые правила рассадки распространяться не будут.

При оформлении билетов в вагоны с местами для сидения схема рассадки пассажиров зависит от их конфигурации — 2+2 или 3+2. В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, а в трехместном — один пассажир у окна и один — у прохода (средний ряд остается свободным).

«Отметим, что для пассажиров, путешествующих семьей, проводником вагона будет предоставлена возможность разместиться на соседних сиденьях. Новая схема рассадки применяется при оформлении проездных документов как в кассах дальнего следования, так и через интернет, с использованием веб-ресурсов. Если билеты были приобретены пассажирами до введения новой схемы рассадки, то они занимают места согласно оформленным проездным документам», — добавили в РЖД.

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