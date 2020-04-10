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11:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Новые правила школьного питания в Китае показали на видео

Китайские школьники соблюдают новые правила питания, введенные после эпидемии коронавируса. Соответствующее видео показало издание «Главные новости кампуса» на платформе Weibo.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:41 MSK, 10.04

На кадры попали ученики средней школы, в которой соседям по парте приходится есть по очереди. Считается, что риск заразиться таким образом меньше. Кроме того, в образовательных учреждениях соблюдают дистанцию.

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Ранее сообщалось, что власти города Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян, Китай) закрыли его на карантин из-за завезенного из России коронавируса. Отмечается, что во всех районах города объявлен карантин. Жители должны оставаться дома. Один член семьи может выходить раз в три дня за покупками.

По последним данным, в мире зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения, умерли свыше 96 тысяч человек, более 355 тысяч вылечились.

Справка
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Жителям Уханя разрешили выехать за пределы города
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12:13 (мск)© Ньюстюб
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