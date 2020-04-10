Новые правила школьного питания в Китае показали на видео

На кадры попали ученики средней школы, в которой соседям по парте приходится есть по очереди. Считается, что риск заразиться таким образом меньше. Кроме того, в образовательных учреждениях соблюдают дистанцию.
Ранее сообщалось, что власти города Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян, Китай) закрыли его на карантин из-за завезенного из России коронавируса. Отмечается, что во всех районах города объявлен карантин. Жители должны оставаться дома. Один член семьи может выходить раз в три дня за покупками.
По последним данным, в мире зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения, умерли свыше 96 тысяч человек, более 355 тысяч вылечились.