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12:22 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму казачество подключат к патрулированию городов

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил подключить казачество к патрулированию населенных пунктов республики на предмет соблюдения населением режима всеобщей самоизоляции.

Источник: РИА Новости

По последним данным, в Крыму выявлено 28 случаев заражения коронавирусом, 12 человек выздоровели. В соседнем субъекте — городе федерального значения Севастополе — шесть случаев заражения, выписаны четверо. Режим самоизоляции населения в Крыму установлен до 30 апреля, а в Севастополе — до 19 апреля включительно. Улицы патрулируют сотрудники полиции и Росгвардии.

«Усилим работу. Переговорите с представителями казачества, чтобы количество патрулей мы в общем увеличили», — сказал Аксенов на заседании республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

Кроме того, к патрулированию улиц также планируют подключить Крымский республиканский штаб народного ополчения — народную дружину Республики Крым.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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