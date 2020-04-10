В Крыму казачество подключат к патрулированию городов

По последним данным, в Крыму выявлено 28 случаев заражения коронавирусом, 12 человек выздоровели. В соседнем субъекте — городе федерального значения Севастополе — шесть случаев заражения, выписаны четверо. Режим самоизоляции населения в Крыму установлен до 30 апреля, а в Севастополе — до 19 апреля включительно. Улицы патрулируют сотрудники полиции и Росгвардии.
«Усилим работу. Переговорите с представителями казачества, чтобы количество патрулей мы в общем увеличили», — сказал Аксенов на заседании республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.
Кроме того, к патрулированию улиц также планируют подключить Крымский республиканский штаб народного ополчения — народную дружину Республики Крым.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.