Главная премьера весны. На канале «Россия 1» покажут сериал «Зулейха открывает глаза»

Главную роль в сериале исполняет Чулпан Хаматова. В сериале снялись также Сергей Маковецкий, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Евгений Морозов, Роза Хайруллина и Александр Баширов. По мнению десятка авторитетных критиков, журналистов и жюри фестиваля «Читка», это самая ожидаемая экранизация на российском телевидении.
Сериал создан по одноименному роману Гузель Яхиной.
Книга в мгновение ока стала бестселлером, заняла первые строчки книжных чартов, видные полки во всех книжных и собрала с десяток престижных премий в области литературы. Сам роман переведен на 34 языка мира. В любви к книге признались тысячи читателей по всему миру.
В основу сюжета книги легла семейная история Яхиной. В 1930 году семью ее бабушки раскулачили и отправили из татарской деревни в Сибирь. Переселенцев высадили в глухой тайге. Сначала они мёрзли в землянке, а потом построили посёлок Пит-Городок. Бабушка прожила там 16 лет. На её глазах утонула баржа с запертыми в трюмах переселенцами. В школу ей приходилось бегать в соседний посёлок через лес, спасаясь от волков. Она учила математику у ссыльного профессора по им же написанному учебнику. Поселенцы мыли золото в ледяной речной воде… Когда бабушки не стало, Гузель начала писать историю о татарке, отправленной в сибирскую тайгу. «Я хотела донести мысль о том, что даже в очень большом горе может быть спрятано зерно будущего счастья», — рассказывает Яхина.
Мир Зулейхи был воссоздан художниками в местечке под Казанью на берегу Камы (она играет роль Ангары). Среди живописных сосен возвели деревушку с причалом, ДК, бараками, общей кухней и школой. Теперь это место — культурный объект, куда местные наведываются, чтобы сделать фотографии на «фоне истории».