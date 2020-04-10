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12:20 (мск)

Главная премьера весны. На канале «Россия 1» покажут сериал «Зулейха открывает глаза»

В том, что все остаются дома, есть свои несомненные плюсы. И дело не только в экономии на проезде, стаканчике кофе по дороге на работу или на комплексном обеде в столовке. Вы точно не пропустите самую громкую премьеру весны сериал «Зулейха открывает глаза», который стартует 13 апреля в 21:00 на телеканале «Россия 1».

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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Главную роль в сериале исполняет Чулпан Хаматова. В сериале снялись также Сергей Маковецкий, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Евгений Морозов, Роза Хайруллина и Александр Баширов. По мнению десятка авторитетных критиков, журналистов и жюри фестиваля «Читка», это самая ожидаемая экранизация на российском телевидении.

Сериал создан по одноименному роману Гузель Яхиной.

Книга в мгновение ока стала бестселлером, заняла первые строчки книжных чартов, видные полки во всех книжных и собрала с десяток престижных премий в области литературы. Сам роман переведен на 34 языка мира. В любви к книге признались тысячи читателей по всему миру.

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В основу сюжета книги легла семейная история Яхиной. В 1930 году семью ее бабушки раскулачили и отправили из татарской деревни в Сибирь. Переселенцев высадили в глухой тайге. Сначала они мёрзли в землянке, а потом построили посёлок Пит-Городок. Бабушка прожила там 16 лет. На её глазах утонула баржа с запертыми в трюмах переселенцами. В школу ей приходилось бегать в соседний посёлок через лес, спасаясь от волков. Она учила математику у ссыльного профессора по им же написанному учебнику. Поселенцы мыли золото в ледяной речной воде… Когда бабушки не стало, Гузель начала писать историю о татарке, отправленной в сибирскую тайгу. «Я хотела донести мысль о том, что даже в очень большом горе может быть спрятано зерно будущего счастья», — рассказывает Яхина.

Мир Зулейхи был воссоздан художниками в местечке под Казанью на берегу Камы (она играет роль Ангары). Среди живописных сосен возвели деревушку с причалом, ДК, бараками, общей кухней и школой. Теперь это место — культурный объект, куда местные наведываются, чтобы сделать фотографии на «фоне истории».

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