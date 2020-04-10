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12:56 (мск), источник: ТАСС

ВЦИОМ: большинство россиян в период пандемии ограничили личные встречи

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/ — Согласно результатам опроса, 84% россиян перестали видеться с друзьями, 69% — с пожилыми родственниками, 80% отказались от прогулок.

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РоссияМир
Инфицировано11 917 +1 786
Скончалось94 +18
Выздоровело795 +97
Инфицировано1 611 981 +121 191
Скончалось96 783 +7 801
Выздоровело361 235 +28 749
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:52 MSK, 10.04
Источник: РИА "Новости"

Большинство опрошенных россиян (84%) в период пандемии коронавируса ограничили контакты с окружающими и перестали участвовать в личных встречах. По сравнению с опросом от 26 марта эта доля выросла на 27 процентных пунктов (п.п.), свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте центра в пятницу.

«84% опрошенных россиян перестали видеться с друзьями, 69% — с пожилыми родственниками, 80% отказались от прогулок. Причина и цель — снижение опасности распространения коронавируса», — говорится в сообщении.

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Порядка 80% сограждан вообще перестали гулять или сократили количество прогулок, 26 марта этих ограничений придерживались всего 40%. В Москве доля отказавшихся от прогулок составляет 88%. Встречи с пожилыми родственниками и знакомыми ограничили 69% россиян, в столице — 75%. Также сокращение коснулось и количества выходов из дома в магазин или аптеку — 76% делают это значительно реже или не делают вовсе. В Москве не выходят за покупками 82%.

Тактильные контакты ограничили 69% соотечественников, почти половина опрошенных (49%) вообще перестали это делать, 20% стараются делать это редко. В столице пожимать друг другу руку или обниматься перестали 77% жителей.

Инициативные всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» проведены 30 марта и 2 апреля 2020 года. В каждом опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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В России на 10 апреля зафиксированы 11 917 случаев заражения коронавирусом, 795 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (7 822). По данным федерального оперативного штаба на утро пятницы, умерли 94 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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