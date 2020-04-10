Адвокат рассказал о первом в России деле о нарушении социальной дистанции

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Полицейские составили первый в России протокол за нарушение дистанции от других граждан более одного метра, сообщил «Интерфаксу» адвокат правозащитной организации «Апология протеста» Леонид Соловьев в пятницу.
«Сегодня полицейские составили на подмосковного журналиста Романа Иванова два новых протокола: по статье 19.3 (невыполнение требований полиции о сохранении дистанции в 1 метр от других граждан) и по части 2 статьи 6.3 КоАП (несохранение дистанции от других граждан более 1 метра)», — сказал Соловьев.
Он отметил, что ранее Иванова пытались привлечь по статье 19.3 КоАП, но суд вернул дело в полицию.
Как утверждают в «Апологии протеста», это административное дело — первое в России по обстоятельствам, связанным с нарушением социальной дистанции в условиях распространения коронавируса.
В Москве и Московской области до 1 мая установлен режим самоизоляции. Он предполагает определенные правила поведения, в частности, соблюдение социальной дистанции между людьми.