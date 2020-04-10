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13:05 (мск), источник: Интерфакс

Адвокат рассказал о первом в России деле о нарушении социальной дистанции

Административные протоколы составлены в отношении подмосковного журналиста.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:52 MSK, 10.04
Источник: Агентство «Москва»

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Полицейские составили первый в России протокол за нарушение дистанции от других граждан более одного метра, сообщил «Интерфаксу» адвокат правозащитной организации «Апология протеста» Леонид Соловьев в пятницу.

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«Сегодня полицейские составили на подмосковного журналиста Романа Иванова два новых протокола: по статье 19.3 (невыполнение требований полиции о сохранении дистанции в 1 метр от других граждан) и по части 2 статьи 6.3 КоАП (несохранение дистанции от других граждан более 1 метра)», — сказал Соловьев.

Он отметил, что ранее Иванова пытались привлечь по статье 19.3 КоАП, но суд вернул дело в полицию.

Как утверждают в «Апологии протеста», это административное дело — первое в России по обстоятельствам, связанным с нарушением социальной дистанции в условиях распространения коронавируса.

В Москве и Московской области до 1 мая установлен режим самоизоляции. Он предполагает определенные правила поведения, в частности, соблюдение социальной дистанции между людьми.

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