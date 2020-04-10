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13:07 (мск), источник: Интерфакс

Большинство россиян отказалось от рукопожатий и объятий из-за коронавируса

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Кроме того, граждане перестали встречаться с друзьями и сократили число походов в магазины.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:52 MSK, 10.04
Источник: Агентство «Москва»

Подавляющее большинство россиян (69%) в условиях пандемии коронавируса практически перестали пожимать друг другу руки и обниматься, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в «Интерфакс».

Согласно данным социологов, 49% вообще перестали это делать, оставшиеся 20% делают крайне редко. Эта группа по стране выросла на 24 процентных пункта (п.п.) с 26 марта, когда проводился аналогичный опрос, отмечают во ВЦИОМ.

В Москве избегают тактильных контактов 77% жителей, 58% категорически перестали это делать. По сравнению с 26 марта это значение увеличилось на 22 п.п.

Кроме того, абсолютное большинство респондентов (84%) отказались от личных встреч с друзьями и знакомыми, с 26 марта эта доля выросла на 27 п.п. В Москве изолировались от друзей 90% жителей, +24 п.п. с 26 марта.

Встречи с пожилыми родственниками и знакомыми ограничили 69% россиян, что на 28 п.п. больше, чем 26 марта. В Москве доля ограничивших такие контакты достигла 75%, + 22 п.п. с конца марта.

В два раза больше россиян перестали гулять или сократили количество прогулок: 80% по сравнению с 40% 26 марта. В столице их доля составляет 88% — на 36 п.п. больше, чем две недели назад.

Россияне также сократили число выходов из дома по важным причинам — например, ради похода в магазин или в аптеку. Сейчас 76% делают это значительно реже или не делают вовсе, эта доля увеличилась на 38 п.п. по сравнению с концом марта. Не выходят за покупками 82% москвичей, что на 33 п.п. больше, чем 26 марта.

Инициативный опрос был проведен 2 апреля среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

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