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09:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выбраны лучшие снимки года на тему веселья (фото)

В состязании фотографов попросили с помощью снимков ответить на вопрос: «Что для вас значит веселье?».

50
фотографий
50
фотографий
50
фотографий

Вьетнамский фотограф, известный в Сети под ником @trantuanviet, победил в конкурсе фотографий #Fun2020 от Agora.

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Его снимок детей, которые наперегонки катят шины от мотоциклов по песчаной дюне возле города Муйне, собрал наибольшее количество голосов.

«Дети здесь бедные, они не знакомы с современными девайсами, доступными городским детям. Они много работают, но всегда счастливы, они веселятся благодаря простым играм. Я планирую потратить все призовые деньги на поддержку вьетнамского фонда COVID-19», — рассказал победитель.

Кроме победителя, конкурс назвал также 50 финалистов #Fun2020. Всего в конкурсе приняло участие 9,1 тысяч фотографий со всего мира.

В конкурсах от Agora принимают участие любители и профессионалы. Победители получают денежные призы от 10 до 25 тысяч долларов.

Анна Лысенко

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