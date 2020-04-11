09:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбраны лучшие снимки года на тему веселья (фото)
В состязании фотографов попросили с помощью снимков ответить на вопрос: «Что для вас значит веселье?».
Вьетнамский фотограф, известный в Сети под ником @trantuanviet, победил в конкурсе фотографий #Fun2020 от Agora.
Его снимок детей, которые наперегонки катят шины от мотоциклов по песчаной дюне возле города Муйне, собрал наибольшее количество голосов.
«Дети здесь бедные, они не знакомы с современными девайсами, доступными городским детям. Они много работают, но всегда счастливы, они веселятся благодаря простым играм. Я планирую потратить все призовые деньги на поддержку вьетнамского фонда COVID-19», — рассказал победитель.
Кроме победителя, конкурс назвал также 50 финалистов #Fun2020. Всего в конкурсе приняло участие 9,1 тысяч фотографий со всего мира.
В конкурсах от Agora принимают участие любители и профессионалы. Победители получают денежные призы от 10 до 25 тысяч долларов.
Анна Лысенко