Власти КНР ограничили список животных, которых можно разводить для употребления в пищу

Министерство сельского хозяйства Китая подготовило проект нового списка животных, которых можно разводить для употребления в пищу. Из списка был исключен целый ряд животных, которых в Китае иногда едят, — летучие мыши, собаки, панголины, еноты и др. Подготовка списка стала реакцией на распространение коронавируса, изначальным очагом которого, как предполагается, стал рынок в Ухане, где торговали дикими животными. Список не является окончательным — до 8 мая власти будут собирать комментарии общественности по проекту.
В список включены обычные животных, разводимые для употребления в пищу, в том числе коровы, куры, свиньи, овцы и др.
С января в Китае действует запрет на торговлю дикими животными, новый список вступит в силу после его отмены.
Особенное внимание защитников животных привлекло исключения из списка собак.
«С развитием человеческой цивилизации и в условиях обеспокоенности общественности по поводу защиты животных собаки превратились из традиционного домашнего скота в домашнее животное, — говорится в проекте.— Обычно они больше не рассматриваются как домашний скот в остальном мире. Не рекомендуется включать их в список домашнего скота или домашней птицы в Китае».
По данным организации Humane Society International (HSI), специализирующейся на защите животных, ежегодно в Китае убивают от 10 млн до 20 млн собак для употребления в пищу.
Ранее Шэньчжэнь стал первым китайским городом, запретившим продажу собак, кошек и других животных такого рода для употребления в пищу, запрет вступит в силу с 1 мая.
«Это первый за все время сигнал от министерства, что собаки — не для еды. Это дает возможность местным властям последовать примеру Шэньчжэня», — считает глава британского Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными Пол Литтлфэйр. «Это свидетельствует о значительном сдвиге, признании того, что большинство людей в Китае не ест собак и кошек и хочет положить конец кражам домашних животных для торговли их мясом, в которую вовлечен лишь небольшой процент населения», — считает и директор по связям с общественностью HSI Венди Хиггинс.
Яна Рождественская