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14:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти КНР ограничили список животных, которых можно разводить для употребления в пищу

Китайские власти разработали список животных, которых можно разводить для употребления в пищу, — в числе прочего в него не вошли летучие мыши и панголины, с которых могло начаться распространение пандемии коронавируса COVID-19. Из числа таких животных исключены и собаки — зоозащитники давно добивались запрета употребления их в пищу, теперь китайские власти признали собак домашними питомцами.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:15 MSK, 10.04
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Министерство сельского хозяйства Китая подготовило проект нового списка животных, которых можно разводить для употребления в пищу. Из списка был исключен целый ряд животных, которых в Китае иногда едят, — летучие мыши, собаки, панголины, еноты и др. Подготовка списка стала реакцией на распространение коронавируса, изначальным очагом которого, как предполагается, стал рынок в Ухане, где торговали дикими животными. Список не является окончательным — до 8 мая власти будут собирать комментарии общественности по проекту.

В список включены обычные животных, разводимые для употребления в пищу, в том числе коровы, куры, свиньи, овцы и др.

Также ряд животных включен в раздел «специальный домашний скот» — в него входят олени, страусы, альпаки, пернатая дичь, два вида лис и некоторые другие животные.

С января в Китае действует запрет на торговлю дикими животными, новый список вступит в силу после его отмены.

Особенное внимание защитников животных привлекло исключения из списка собак.

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«С развитием человеческой цивилизации и в условиях обеспокоенности общественности по поводу защиты животных собаки превратились из традиционного домашнего скота в домашнее животное, — говорится в проекте.— Обычно они больше не рассматриваются как домашний скот в остальном мире. Не рекомендуется включать их в список домашнего скота или домашней птицы в Китае».

По данным организации Humane Society International (HSI), специализирующейся на защите животных, ежегодно в Китае убивают от 10 млн до 20 млн собак для употребления в пищу.

Ранее Шэньчжэнь стал первым китайским городом, запретившим продажу собак, кошек и других животных такого рода для употребления в пищу, запрет вступит в силу с 1 мая.

«Это первый за все время сигнал от министерства, что собаки — не для еды. Это дает возможность местным властям последовать примеру Шэньчжэня», — считает глава британского Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными Пол Литтлфэйр. «Это свидетельствует о значительном сдвиге, признании того, что большинство людей в Китае не ест собак и кошек и хочет положить конец кражам домашних животных для торговли их мясом, в которую вовлечен лишь небольшой процент населения», — считает и директор по связям с общественностью HSI Венди Хиггинс.

Справка
Бананы, посылки и летучие мыши. Самые популярные мифы о коронавирусеГоворят, что вирус можно вылечить раствором соли или чаем Бань Лань Гэнь и что он распространяется с бананами и посылками с «Алиэкспресса»

Яна Рождественская

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