РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома

«Духовенству монастырей и приходов, руководствуясь благословением святейшего патриарха, рекомендуется призывать прихожан к домашней молитве до снятия ограничений, введенных властями. Это касается, в том числе, и Страстной седмицы, и праздника Пасхи», — говорится в документе, который опубликован в
Вместе с тем, отмечается в нем, «на тот случай, если
Как уточнили в патриархии, рекомендации разосланы во все епархии Русской православной церкви и в викариатства Москвы, они касаются организации и совершения богослужений в Вербное воскресенье (12 апреля), на Страстной седмице, в день Христова Воскресения и в пасхальный период.
«Отмечается, что применение этих рекомендаций полностью или частично, а также их возможное дополнение, остается на усмотрение епархиальных архиереев с учетом
Ранее патриарх Кирилл призвал верующих сидеть дома и воздержаться от посещения храмов на период карантинных мер. До этого Синод Русской православной церкви также утвердил ряд
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