Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Вирус жадностиКак спекулянты и жулики наживаются на коронавирусе
Фоторепортажи
26Как выглядит Ухань после карантина
28Полдень в пустых городах
15:06 (мск), источник: РИА Новости

РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В Московском патриархате рекомендовали верующим во время Страстной недели и Пасхи молиться дома и не посещать богослужения, при этом однозначного запрета на это нет, документ разработан рабочей группой при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Коронавирус COVID-19
15:50 (мск)Медведев призвал корректировать законы из-за коронавируса
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано11 917 +1 786
Скончалось94 +18
Выздоровело795 +97
Инфицировано1 617 204 +118 371
Скончалось97 039 +7 306
Выздоровело364 686 +27 612
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:15 MSK, 10.04
Источник: РИА Новости

«Духовенству монастырей и приходов, руководствуясь благословением святейшего патриарха, рекомендуется призывать прихожан к домашней молитве до снятия ограничений, введенных властями. Это касается, в том числе, и Страстной седмицы, и праздника Пасхи», — говорится в документе, который опубликован в Telegram-канале рабочей группы.

Вместе с тем, отмечается в нем, «на тот случай, если санитарно-эпидемиологическая ситуация допускает возможность посещение храмов прихожанами или их частью, прилагается перечень конкретных мер по обеспечению безопасности клириков и прихожан».

Что полезно знать
Если сидишь дома

Как уточнили в патриархии, рекомендации разосланы во все епархии Русской православной церкви и в викариатства Москвы, они касаются организации и совершения богослужений в Вербное воскресенье (12 апреля), на Страстной седмице, в день Христова Воскресения и в пасхальный период.

«Отмечается, что применение этих рекомендаций полностью или частично, а также их возможное дополнение, остается на усмотрение епархиальных архиереев с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в каждом регионе», — говорится в сообщении рабочей группы.

Ранее патриарх Кирилл призвал верующих сидеть дома и воздержаться от посещения храмов на период карантинных мер. До этого Синод Русской православной церкви также утвердил ряд санитарно-гигиенических мер, принимаемых в храмах для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Читайте также
Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов
Во время загрузки произошла ошибка.
30 марта© Ньюстюб
Как сохранить здоровье во время карантина
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:00 MSK, 09.04
 Запад может подать в суд на Китай и Россию
Женщина и трое ее детей умерли от коронавируса за десять дней
Коронавирус COVID-19
Коронавирус: в штате Нью-Йорк роют братские могилы, там больше случаев Covid-19, чем в любой стране
Московские больницы и скорая помощь работают на пределе из-за коронавируса
Трамп назвал фейком сообщение о докладе разведки об угрозе коронавируса
Роспотребнадзор объяснил, почему сложно сдать тесты на COVID-19
Почти 12 000 человек заразились коронавирусом в России
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
Регионы постепенно снимают антивирусные ограничения
Вспышка COVID-19 в Башкирии: вирус подозревают у 170 человек
Как выглядят палаты инфекционного центра в Новой Москве (фото)
В России завели первое дело о нарушении социальной дистанции
Ученые показали, как правильно держать социальную дистанцию
Здоровье
«Вынос мусора — увлекательная прогулка»: карантин по-алматински Жительница Алматы Елена Никитенко специально для проекта Здоровье Mail.ru рассказывает, как изменились ее будни в последние недели.
Hi-Tech
Зачем в мире сжигают вышки 5G. Названа причина Волна дезинформации была организованной атакой
Авто
Автозапчасти в России подорожают примерно на 15% Магазины автомобильных деталей уже начали переписывать ценники. Авто Mail.ru изучил, что и на сколько подорожает
Кино
Василиса Володина отказалась сниматься в «Давай поженимся!» Лариса Гузеева и Роза Сябитова пока продолжают работать в студии
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Мир сошел с ума так быстро. (честно украла) 523
Торт "Молочная девочка" 430
Съёмная квартира 167
Забавные картинки 139
Леди
Редкие фото 18-летнего сына Джонни Деппа произвели фурор в сети Кадры опубликовала сестра парня в честь его дня рождения.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь