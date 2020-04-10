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14:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Неандертальцы умели вить нити 50 тысяч лет назад

Возможно, они научились плести сети и изготавливать одежду.

Источник: M-H. Moncel

В пещерах Абри дю Марас на юго-востоке Франции обнаружен фрагмент нити, изготовленной примерно 50 тысяч лет назад.

Это самый древний образец скручивания волокон из известных науке, говорится в исследовании, опубликованном в Scientific Reports.

Находка говорит о том, что неандертальцы, которые жили в этих пещерах, владели технологией скручивания волокон и, возможно, умели делать шнуры, веревки, сети и даже одежду.
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Брюс Харди из Кеньон-колледжа в городе Гамбьер (штат Огайо, США) и его команда при изучении древних слоев в пещере обнаружили острую каменную пластинку — один из типичных инструментов первобытных людей. Изучение ее под микроскопом показало, что к нижней стороне камня прилип крошечный кусок нити длиной всего 6 мм и шириной 0,5 мм.

Нить оказалась трехслойной. Три пучка волокон скрутили вместе по часовой стрелке. Перед этим каждый из пучков скручивали отдельно против часовой стрелки. Ученые предполагают, что нить была сделана из лубяных волокон, добытых из коры хвойных деревьев. Она не была очень прочной и не использовалась для серьезных задач.

До сих пор самой старой считалась нить возрастом 19 тысяч лет, найденная в Израиле возле Тивериадского озера. Ее изготовили Homo sapiens.

Анна Лысенко

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