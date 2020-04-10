14:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Неандертальцы умели вить нити 50 тысяч лет назад
Возможно, они научились плести сети и изготавливать одежду.
В пещерах Абри дю Марас на
Это самый древний образец скручивания волокон из известных науке, говорится в исследовании, опубликованном в Scientific Reports.
Брюс Харди из
Нить оказалась трехслойной. Три пучка волокон скрутили вместе по часовой стрелке. Перед этим каждый из пучков скручивали отдельно против часовой стрелки. Ученые предполагают, что нить была сделана из лубяных волокон, добытых из коры хвойных деревьев. Она не была очень прочной и не использовалась для серьезных задач.
До сих пор самой старой считалась нить возрастом 19 тысяч лет, найденная в Израиле возле Тивериадского озера. Ее изготовили Homo sapiens.
Анна Лысенко