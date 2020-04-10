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16:39 (мск), источник: РИА Новости

Попова: никто пока не может назвать сроки окончания эпидемии COVID-19

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Сроки окончания эпидемии коронавируса сейчас никто назвать не может, четких прогнозов, как поведет себя вирус, тоже нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано11 917 +1 786
Скончалось94 +18
Выздоровело795 +97
Инфицировано1 619 495 +116 877
Скончалось97 200 +7 285
Выздоровело365 142 +25 367
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:27 MSK, 10.04
Источник: РИА Новости

«Сроков окончания этой ситуации не может назвать никто в мире. Как поведет себя вирус, с которым мы знакомы всего три месяца, тоже четких прогнозов ни одна страна в мире и ученые не могут выстроить», — сказала Попова на заседании Евразийского межправительственного совета, стенограмма которого опубликована на сайте правительства РФ.

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Попова отметила, что, несмотря на отсутствие прогнозов, в России были приняты решения о работе системообразующих предприятий и предприятий непрерывного цикла в специальных условиях.

«Мы разработали специальные условия на федеральном уровне, санитарные требования — как сделать так, чтобы это было безопасно и экономика могла дальше развиваться. На каждом предприятии были проведены специальные консультации моими коллегами, чтобы для каждого предприятия адаптировать эти общие требования и обеспечить безопасную работу производств», — добавила Попова.

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Источник:©Аргументы и факты
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