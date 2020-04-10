Попова: никто пока не может назвать сроки окончания эпидемии COVID-19

«Сроков окончания этой ситуации не может назвать никто в мире. Как поведет себя вирус, с которым мы знакомы всего три месяца, тоже четких прогнозов ни одна страна в мире и ученые не могут выстроить», — сказала Попова на заседании Евразийского межправительственного совета, стенограмма которого опубликована на сайте правительства РФ.
Попова отметила, что, несмотря на отсутствие прогнозов, в России были приняты решения о работе системообразующих предприятий и предприятий непрерывного цикла в специальных условиях.
«Мы разработали специальные условия на федеральном уровне, санитарные требования — как сделать так, чтобы это было безопасно и экономика могла дальше развиваться. На каждом предприятии были проведены специальные консультации моими коллегами, чтобы для каждого предприятия адаптировать эти общие требования и обеспечить безопасную работу производств», — добавила Попова.