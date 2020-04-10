Уборка, ремонт, алкоголь и тоска по друзьям. Из-за чего страдают и чем занимаются россияне в самоизоляции

Антикризисный социологический центр (совместный проект Центра социального проектирования «Платформа» и Online Market Intelligence) исследует поведение, состояние и реакции жителей крупных российских городов во время эпидемии COVID-19. Самоизоляция оказывает колоссальное влияние на разные стороны жизни людей, включая социальные контакты, отношения с близкими, физическое и психическое здоровье и эмоциональное благополучие.
12% опрошенных находятся в самоизоляции в одиночестве, а среди тех, кому 55 лет и больше — доля одиноких людей составила 25%. 21% отметил психологические проблемы, сильную подавленность и стресс. Таковы результаты опроса 1000 респондентов, проведенного исследователями в городах с населением более 100 000 человек.
Больше всего в самоизоляции людям не хватает прогулок по городу и возможности видеться с близкими и друзьями.
В наименьшей степени опрошенные скучают по учебе и посещению разного рода образовательных занятий (8%), возможности ходить в кафе и рестораны (11%), и возможности побыть одному — без без домочадцев (11%).
Но многие оказались вынуждены проводить с близкими значительное больше времени, чем раньше — что порой удается не с меньшими издержками, чем вынужденное одиночество. «В обеих группах — среди тех, кто изолирован вместе с домочадцами и среди проводящих самоизоляцию в одиночестве, — отмечают исследователи, — каждый пятый переживал у сильную подавленность и стресс». 15% тех, кто в самоизоляции с семьей больше всего не хватает возможности побыть в одиночестве.
8% опрошенных отметили ухудшение здоровья, обострение хронических заболеваний, 7% — что стали употреблять алкоголь больше, чем прежде, пишут авторы исследования. При этом к психологу, психотерапевту или на горячую линию психологической поддержки обратились менее 1% .
Впрочем, у изоляции есть и положительные стороны: высвободившееся время, которое люди используют по-разному: по данным исследования, почти каждый четвертый взрослый (23%) отдыхает, не занимаясь больше ничем. Таких больше среди 18−24-летних (студенты) и людей старше 55 лет. И почти 33% занимаются самообразованием. Еще четверть опрошенных занимаются домашними работами — генеральной уборкой и ремонтом, 16% воплощают в жизнь творческие планы, которые давно откладывали.