Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Почему аппараты ИВЛ важны во время пандемии COVID-19 Итальянские медики вынуждены выбирать, кого из пациентов подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких
Фоторепортажи
26Как выглядит Ухань после карантина
28Полдень в пустых городах
15:08 (мск), источник: Forbes

Уборка, ремонт, алкоголь и тоска по друзьям. Из-за чего страдают и чем занимаются россияне в самоизоляции

Наибольшие сложности в самоизоляции испытывают те, кто сидит на карантине с детьми и продолжает работать дистанционно. Непросто приходится и тем, кто оказался в одиночестве и не занял себя ни работой, ни самообразованием, ни уходом за домом. Но у самоизоляции есть и светлые стороны.

Коронавирус COVID-19
15:50 (мск)Медведев призвал корректировать законы из-за коронавируса
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано11 917 +1 786
Скончалось94 +18
Выздоровело795 +97
Инфицировано1 617 204 +118 371
Скончалось97 039 +7 306
Выздоровело364 686 +27 612
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:15 MSK, 10.04
21
фотография
21
фотография
21
фотография

Антикризисный социологический центр (совместный проект Центра социального проектирования «Платформа» и Online Market Intelligence) исследует поведение, состояние и реакции жителей крупных российских городов во время эпидемии COVID-19. Самоизоляция оказывает колоссальное влияние на разные стороны жизни людей, включая социальные контакты, отношения с близкими, физическое и психическое здоровье и эмоциональное благополучие.

Что полезно знать
Если сидишь дома

12% опрошенных находятся в самоизоляции в одиночестве, а среди тех, кому 55 лет и больше — доля одиноких людей составила 25%. 21% отметил психологические проблемы, сильную подавленность и стресс. Таковы результаты опроса 1000 респондентов, проведенного исследователями в городах с населением более 100 000 человек.

Издержки самоизоляции

Больше всего в самоизоляции людям не хватает прогулок по городу и возможности видеться с близкими и друзьями.

В наименьшей степени опрошенные скучают по учебе и посещению разного рода образовательных занятий (8%), возможности ходить в кафе и рестораны (11%), и возможности побыть одному — без без домочадцев (11%).

Самоизоляция лишает людей привычного социального окружения. 59% всех респондентов отметили, что не могут встречаться с друзьями и родственниками, в 12% вынуждены переживать временное расставание с семьей.

Но многие оказались вынуждены проводить с близкими значительное больше времени, чем раньше — что порой удается не с меньшими издержками, чем вынужденное одиночество. «В обеих группах — среди тех, кто изолирован вместе с домочадцами и среди проводящих самоизоляцию в одиночестве, — отмечают исследователи, — каждый пятый переживал у сильную подавленность и стресс». 15% тех, кто в самоизоляции с семьей больше всего не хватает возможности побыть в одиночестве.

6% серьезно ссорились с членами семьи, а 2% — обсуждали развод, на случаи семейного насилия жаловалось менее 1% опрошенных, находящихся в самоизоляции.
Источник: Forbes
Новость
Как уговорить пожилых родственников оставаться дома

Больше алкоголя, самообразования и ремонтов

8% опрошенных отметили ухудшение здоровья, обострение хронических заболеваний, 7% — что стали употреблять алкоголь больше, чем прежде, пишут авторы исследования. При этом к психологу, психотерапевту или на горячую линию психологической поддержки обратились менее 1% .

Впрочем, у изоляции есть и положительные стороны: высвободившееся время, которое люди используют по-разному: по данным исследования, почти каждый четвертый взрослый (23%) отдыхает, не занимаясь больше ничем. Таких больше среди 18−24-летних (студенты) и людей старше 55 лет. И почти 33% занимаются самообразованием. Еще четверть опрошенных занимаются домашними работами — генеральной уборкой и ремонтом, 16% воплощают в жизнь творческие планы, которые давно откладывали.

Источник: Forbes
Читайте также
Чугунный удар. Тренер из Иркутска играет с семьей в теннис сковородкой
Во время загрузки произошла ошибка.
15:44 (мск)© Ньюстюб
 Третья мировая и победа справедливости: каким будет мир после вируса
Стратегия диванной войны. Чем нынешний кризис отличается от всех предыдущих
Коронавирус COVID-19
Коронавирус: в штате Нью-Йорк роют братские могилы, там больше случаев Covid-19, чем в любой стране
Московские больницы и скорая помощь работают на пределе из-за коронавируса
Трамп назвал фейком сообщение о докладе разведки об угрозе коронавируса
Роспотребнадзор объяснил, почему сложно сдать тесты на COVID-19
Почти 12 000 человек заразились коронавирусом в России
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
Регионы постепенно снимают антивирусные ограничения
Вспышка COVID-19 в Башкирии: вирус подозревают у 170 человек
Как выглядят палаты инфекционного центра в Новой Москве (фото)
В России завели первое дело о нарушении социальной дистанции
Ученые показали, как правильно держать социальную дистанцию
Здоровье
«Вынос мусора — увлекательная прогулка»: карантин по-алматински Жительница Алматы Елена Никитенко специально для проекта Здоровье Mail.ru рассказывает, как изменились ее будни в последние недели.
Hi-Tech
Зачем в мире сжигают вышки 5G. Названа причина Волна дезинформации была организованной атакой
Авто
Автозапчасти в России подорожают примерно на 15% Магазины автомобильных деталей уже начали переписывать ценники. Авто Mail.ru изучил, что и на сколько подорожает
Кино
Василиса Володина отказалась сниматься в «Давай поженимся!» Лариса Гузеева и Роза Сябитова пока продолжают работать в студии
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Мир сошел с ума так быстро. (честно украла) 523
Торт "Молочная девочка" 430
Съёмная квартира 167
Забавные картинки 139
Леди
Редкие фото 18-летнего сына Джонни Деппа произвели фурор в сети Кадры опубликовала сестра парня в честь его дня рождения.
Новости партнеров
Три знака могут вздохнуть спокойно: коронавирус им не грозит
В семье Александра Малинина горе
Зачем ученые создали коронавирус COVID-19
Объявлена предварительная дата перенесенного из-за эпидемии парада Победы
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь