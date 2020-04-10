Ученые показали, как правильно держать социальную дистанцию (видео)

Держать дистанцию во время распространения коронавируса COVID-19 нужно правильно, заявляют исследователи из Бельгии.
Они провели анализ того, как именно можно заразиться вирусом во время спортивной ходьбы, езды на велосипеде или пробежки. Оказывается, дистанция в 15,-2 метра — вовсе не гарантия того, что вы не подхватите инфекцию.
Опаснее всего, установили ученые из Технического университета Эйндховена и Лёвенского католического университета, бежать или ехать на велосипеде позади другого человека. Если бегун или велосипедист впереди чихнет или закашляет, капли могут до вас долететь. Конечно, направление ветра тоже играет важную роль.
Безопаснее бежать рядом с человеком на определенном расстоянии, говорят исследователи.
Ранее ученые создали модель распространения вируса в помещении.
Анна Лысенко