Медведев призвал корректировать законы из-за коронавируса

«Нужно будет принимать решение, чтобы законодательства в разных сферах корректировать с учетом сложившегося опыта (меры по борьбе с распространением коронавируса ― Ред.)», ― цитирует его «РИА Новости».
Медведев отметил, что в ходе этого процесса не должны создаваться проблемы, которые будут парализовать систему, а также поставят под угрозу верховенство права и конвенции о правах человека.
Ранее в этот день министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что в России может появиться отдельный кодекс противоэпидемических норм и требований. Глава ведомства отметил, что вопрос о создании единой системы подобных норм встанет уже в обозримом будущем.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
По состоянию на 10 апреля в России общее число заболевших превысило 11,9 тыс. человек. Умерли 94 человека. Выздоровели 795 человек.
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