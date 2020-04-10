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15:50 (мск), источник: Известия

Медведев призвал корректировать законы из-за коронавируса

Законы на фоне распространения коронавируса необходимо корректировать, но при этом не парализовать всю систему. Об этом в пятницу, 10 апреля, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на виртуальном Петербургском международном юридическом форуме «9 ½: Законы коронавируса».

Коронавирус COVID-19
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РоссияМир
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Выздоровело795 +97
Инфицировано1 617 204 +118 371
Скончалось97 039 +7 306
Выздоровело364 686 +27 612
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:15 MSK, 10.04
Источник: РИА "Новости"

«Нужно будет принимать решение, чтобы законодательства в разных сферах корректировать с учетом сложившегося опыта (меры по борьбе с распространением коронавируса ― Ред.)», ― цитирует его «РИА Новости».

Медведев отметил, что в ходе этого процесса не должны создаваться проблемы, которые будут парализовать систему, а также поставят под угрозу верховенство права и конвенции о правах человека.
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Ранее в этот день министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что в России может появиться отдельный кодекс противоэпидемических норм и требований. Глава ведомства отметил, что вопрос о создании единой системы подобных норм встанет уже в обозримом будущем.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 10 апреля в России общее число заболевших превысило 11,9 тыс. человек. Умерли 94 человека. Выздоровели 795 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000−112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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