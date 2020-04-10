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16:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Цветущие абрикосовые сады показали с высоты птичьего полета (видео)

Живописный розово-белый ковер.

Пока человечество борется с коронавирусом, природа живет своей жизнью — все начинает зеленеть и цвести. В марте жители некоторых стран смогли вживую насладиться цветением сакуры, а совсем недавно Королевский парк цветов Кекенхоф в Нидерландах начал устраивать виртуальные экскурсии, демонстрируя красоту весенних цветов.

В Китае, где начал ослабевать карантин, в природные парки потянулись местные туристы. Особой популярностью сейчас пользуется Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе страны — там расцвели абрикосовые деревья.

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В соцсетях появились видео, показывающие красоту этих живописных садов с высоты птичьего полета.

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Екатерина Гура

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