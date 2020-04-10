16:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Цветущие абрикосовые сады показали с высоты птичьего полета (видео)
Живописный
Пока человечество борется с коронавирусом, природа живет своей жизнью — все начинает зеленеть и цвести. В марте жители некоторых стран смогли вживую насладиться цветением сакуры, а совсем недавно Королевский парк цветов Кекенхоф в Нидерландах начал устраивать виртуальные экскурсии, демонстрируя красоту весенних цветов.
В Китае, где начал ослабевать карантин, в природные парки потянулись местные туристы. Особой популярностью сейчас пользуется
В соцсетях появились видео, показывающие красоту этих живописных садов с высоты птичьего полета.
Екатерина Гура