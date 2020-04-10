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17:29 (мск), источник: РИА Новости

Только три процента россиян имеют иммунитет к коронавирусу

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Тестовая проверка на иммунитет к SARS-CoV-2 показала, что в России очень мало людей сталкивались с ним, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано11 917 +1 786
Скончалось94 +18
Выздоровело795 +97
Инфицировано1 622 167 +118 267
Скончалось97 264 +7 333
Выздоровело365 250 +25 138
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:39 MSK, 10.04
Источник: РИА Новости

В начале марта ведомство собрало данные и протестировало медиков, которые сопровождали поезда «Сапсан», так как, предположительно, они много общались с потенциально инфицированными людьми. Выяснилось, что иммунитет к новому коронавирусу есть только у трех процентов из них.

Что полезно знать
Если сидишь дома

«И вот сегодняшнее исследование, которое мы будем делать, и в целом в популяции, но в первую очередь при наличии тест-системы иммуноферметного анализа, мы будем определять, есть или нет антитела у врачей, у медицинских работников, а они на передовой», — рассказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать того, что при введении массового тестирования выяснится, что 70% россиян уже переболели и могут «выдохнуть», главный санитарный врач ответила отрицательно.

«Нет, ожидать этого абсолютно точно не стоит, и мы этого не ожидаем, и поэтому все меры, порой кажущиеся очень жесткими, сегодня принимаются», — подчеркнула она.

Попова также рассказала, что из общего количества инфицированных почти четверть не имеет симптомов и заболевание у них не развивается.

«Это то, что описывают зарубежные коллеги, что 20% дают клинику, а 80% не дают. Так вот из общего количества тех, кого мы сегодня определили как инфицированных, 20−25% это люди, у которых нет симптомов совсем и потом заболевание не развивается, что важно. То есть они носители, или совсем незаметно (протекает болезнь — Прим. ред.)», — заявила глава Роспотребнадзора.

При этом она отметила, что пока не известно, формируется ли иммунитет у таких бессимптомных и транзиторных носителей вируса. «Мы очень надеемся. Разные публикации есть в мире», — добавила Попова.

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Кроме того, она призвала носить маски при выходе на улицу.

Тест ни на иммуноферментные антитела, ни на антигены сдавать не нужно. Дома непременно нужно оставаться, разрывая цепочки, разрывая путь передачи — не дать вирусу поразить большое количество населения. Вот это наш вклад в общую борьбу.
Анна Попова
глава Роспотребнадзора

Общее число зараженных COVID-19 по стране достигло 11 917 в 82 субъектах, почти 800 выздоровели, 94 человека умерли. В Москве и многих других российских регионах действует режим всеобщей самоизоляции. Власти призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости и соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
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