Только три процента россиян имеют иммунитет к коронавирусу

В начале марта ведомство собрало данные и протестировало медиков, которые сопровождали поезда «Сапсан», так как, предположительно, они много общались с потенциально инфицированными людьми. Выяснилось, что иммунитет к новому коронавирусу есть только у трех процентов из них.
«И вот сегодняшнее исследование, которое мы будем делать, и в целом в популяции, но в первую очередь при наличии
Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать того, что при введении массового тестирования выяснится, что 70% россиян уже переболели и могут «выдохнуть», главный санитарный врач ответила отрицательно.
«Нет, ожидать этого абсолютно точно не стоит, и мы этого не ожидаем, и поэтому все меры, порой кажущиеся очень жесткими, сегодня принимаются», — подчеркнула она.
«Это то, что описывают зарубежные коллеги, что 20% дают клинику, а 80% не дают. Так вот из общего количества тех, кого мы сегодня определили как инфицированных, 20−25% это люди, у которых нет симптомов совсем и потом заболевание не развивается, что важно. То есть они носители, или совсем незаметно (протекает болезнь — Прим. ред.)», — заявила глава Роспотребнадзора.
При этом она отметила, что пока не известно, формируется ли иммунитет у таких бессимптомных и транзиторных носителей вируса. «Мы очень надеемся. Разные публикации есть в мире», — добавила Попова.
Кроме того, она призвала носить маски при выходе на улицу.
Тест ни на иммуноферментные антитела, ни на антигены сдавать не нужно. Дома непременно нужно оставаться, разрывая цепочки, разрывая путь передачи — не дать вирусу поразить большое количество населения. Вот это наш вклад в общую борьбу.
Общее число зараженных COVID-19 по стране достигло 11 917 в 82 субъектах, почти 800 выздоровели, 94 человека умерли. В Москве и многих других российских регионах действует режим всеобщей самоизоляции. Власти призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости и соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.