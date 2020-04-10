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20:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 10 апреля

Когда в Москве заработает пропускная система, у какого количества россиян есть иммунитет к коронавирусу и почему Южная Корея лучше всех справляется с пандемией.

Коронавирус COVID-19
21:23 (мск)В Москве минимум на неделю закроют почти все предприятия
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано11 917 +1 786
Скончалось94 +18
Выздоровело795 +97
Инфицировано1 650 210 +202 798
Скончалось100 376 +8 593
Выздоровело368 669 +24 202
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:02 MSK, 10.04
Источник: Агентство «Москва»

Новые заражения в России

За сутки в России зафиксировано 1786 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них выявлено в Москве. Всего в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах, за период пандемии умерли 94 человека, выздоровели 795.

Сергей Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима

Мэр Москвы сообщил, что с 13 по 19 апреля 2020 года в Москве вводится ряд дополнительных запретов и ограничений. Постепенно будет введен пропускной режим, о сроках введения каждого из этапов будет объявлено дополнительно.

Аналитики назвали срок восстановления экономики России

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Базовый сценарий предполагает, что экономика после провала вернется на докризисный уровень в середине 2021 года. Он возможен при условии, что Россия сможет стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса до конца второго квартала. В этом случае ВВП сократится на 3,8%.

Палаты инфекционной больницы в Новой Москве показали на фото

Инфекционный центр в поселении Вороновское на 656 коек скоро примет первых пациентов. Основные строительно-монтажные работы в корпусах закончены. Пациентов будут размещать в двухместных мельцеровских боксах с санитарной комнатой. Все боксы оснастят современными устройствами жизнеобеспечения, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких.

Как будут отмечать Пасху, Песах и Рамадан в разгар пандемии

Празднования Пасхи в приходах РПЦ в России точно состоятся. Но то, как именно будут отмечать торжество, будет зависеть от конкретной эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

Источник: РИА "Новости"

Воспользоваться кредитными каникулами сможет больше россиян

Подать заявку на кредитные каникулы смогут заемщики, бравшие ипотеку на сумму до 4,5 млн руб. в Москве, до 3 млн руб. — в Московской области, Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном округе и до 2 млн руб. — в остальных регионах.

Пиву перекрывают кран

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Власти субъектов РФ продолжают ограничивать продажу алкоголя в рамках борьбы с COVID-19. Уже как минимум в трех регионах — Крыму, Оренбургской и Липецкой областях — запретили работу магазинов по продаже разливного пива.

Корея лучше всех побеждает коронавирус

Местные власти отказались от массового карантина и изоляции, но зато жёстко следят за гражданами с помощью смартфонов, в краткий срок протестировали население на COVID-19 и дали денег врачам. Что тут может позаимствовать Россия?

Спутник показал, как коронавирус очистил небо над Европой

Данные спутника Sentinel-5P показали резкое сокращение выбросов диоксида азота (NO2) над Францией, Италией, Испанией и другими странами ЕС. Диоксид азота антропогенного происхождения попадает в атмосферу прежде всего в результате сжигания топлива в двигателях внутреннего сгорания.

Источник: РИА "Новости"

Из-за чего страдают и чем занимаются россияне в самоизоляции

Наибольшие сложности в самоизоляции испытывают те, кто сидит на карантине с детьми и продолжает работать дистанционно. Непросто приходится и тем, кто оказался в одиночестве и не занял себя ни работой, ни самообразованием, ни уходом за домом. Но у самоизоляции есть и светлые стороны.

Только три процента россиян имеют иммунитет к коронавирусу

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Тестовая проверка на иммунитет к SARS-CoV-2 показала, что в России очень мало людей сталкивались с ним, а из общего количества инфицированных почти четверть не имеют симптомов, и заболевание у них не развивается.

В штате Нью-Йорк роют братские могилы

Число случаев заражения коронавирусом в одном только штате Нью-Йорк превысило статистику любой другой страны мира. За последние сутки там выявлено еще 10 тысяч заболевших. В интернете появились снимки, сделанные с дрона в Нью-Йорке, на которых люди в защитной одежде опускают гробы в братскую могилу.

Турнир UFC 249 отменен

Долгожданный турнир по смешанным единоборствам, который был запланирован на 18 апреля, отменен из-за пандемии коронавируса. Возглавить турнир должен был бой американцев Джастина Гэтжи и Тони Фергюсона за временный пояс в легком весе. Также UFC отменил все ближайшие турниры.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:02 MSK, 10.04
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