Коронавирус COVID-19: главные события 10 апреля

За сутки в России зафиксировано 1786 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них выявлено в Москве. Всего в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах, за период пандемии умерли 94 человека, выздоровели 795.
Мэр Москвы сообщил, что с 13 по 19 апреля 2020 года в Москве вводится ряд дополнительных запретов и ограничений. Постепенно будет введен пропускной режим, о сроках введения каждого из этапов будет объявлено дополнительно.
Базовый сценарий предполагает, что экономика после провала вернется на докризисный уровень в середине 2021 года. Он возможен при условии, что Россия сможет стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса до конца второго квартала. В этом случае ВВП сократится на 3,8%.
Инфекционный центр в поселении Вороновское на 656 коек скоро примет первых пациентов. Основные
Празднования Пасхи в приходах РПЦ в России точно состоятся. Но то, как именно будут отмечать торжество, будет зависеть от конкретной эпидемиологической ситуации в каждом регионе.
Подать заявку на кредитные каникулы смогут заемщики, бравшие ипотеку на сумму до 4,5 млн руб. в Москве, до 3 млн руб. — в Московской области,
Власти субъектов РФ продолжают ограничивать продажу алкоголя в рамках борьбы с COVID-19. Уже как минимум в трех регионах — Крыму, Оренбургской и Липецкой областях — запретили работу магазинов по продаже разливного пива.
Местные власти отказались от массового карантина и изоляции, но зато жёстко следят за гражданами с помощью смартфонов, в краткий срок протестировали население на COVID-19 и дали денег врачам. Что тут может позаимствовать Россия?
Данные спутника Sentinel-5P показали резкое сокращение выбросов диоксида азота (NO2) над Францией, Италией, Испанией и другими странами ЕС. Диоксид азота антропогенного происхождения попадает в атмосферу прежде всего в результате сжигания топлива в двигателях внутреннего сгорания.
Наибольшие сложности в самоизоляции испытывают те, кто сидит на карантине с детьми и продолжает работать дистанционно. Непросто приходится и тем, кто оказался в одиночестве и не занял себя ни работой, ни самообразованием, ни уходом за домом. Но у самоизоляции есть и светлые стороны.
Тестовая проверка на иммунитет к SARS-CoV-2 показала, что в России очень мало людей сталкивались с ним, а из общего количества инфицированных почти четверть не имеют симптомов, и заболевание у них не развивается.
Число случаев заражения коронавирусом в одном только штате
Долгожданный турнир по смешанным единоборствам, который был запланирован на 18 апреля, отменен