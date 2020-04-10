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19:17 (мск), источник: РИА Новости

Российские ученые доказали эффективность препарата против коронавируса

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Медики доказали противовирусную активность препарата мефлохина в отношении возбудителя COVID-19, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.

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Скончалось100 376 +8 593
Выздоровело368 669 +24 202
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:02 MSK, 10.04
Источник: РИА Новости

По словам руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, мефлохин полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 в культуре клеток в концентрации два микрограмма на литр.

«Такая концентрация в плазме крови достигается после приема препарата в терапевтических дозах, разрешенных к применению у человека», — сказала она.

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Исследования проводились Научно-производственным центром «Фармзащита» при участии 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны, уточнили в пресс-службе.

Накануне Минздрав выпустил новую, уже пятую редакцию рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции.

В частности, в список лекарств вошли хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир плюс ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксихлорохином) и препараты интерферонов. Мефлохин, а также гидроксихлорохин рекомендуется принимать тем, кто контактировал с зараженными.

Еще три препарата — умифеновир, ремдесивир и фавипиравир — находятся на стадии клинических испытаний.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более полутора миллионов человек, почти 93 тысячи умерли. В России выявили 11 917 больных коронавирусом (7822 из них — в Москве), 94 человека скончались, почти 800 выздоровели.

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