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10 апреля, источник: Новости Mail.ru

В Москве ввели дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса

В том числе, будет введена пропускная система.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:37 MSK, 10.04
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10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 13 по 19 апреля 2020 года в Москве вводится ряд дополнительных запретов и ограничений:

1. Постепенно будет введен пропускной режим.

О сроках введения каждого из этапов будет объявлено дополнительно.

Пропускная система будет носить заявительный характер. Городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.

2. Временно приостанавливается работа практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры.

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Работу продолжают продовольственные магазины и другая розница. Также могут продолжить работу структуры, обеспечивающие выплату заработной платы.

Все работающие предприятия должны максимально сократить персонал, присутствующий на рабочих местах. Остальные сотрудники переводятся на удаленную работу или в режим нерабочей недели.

3. Приостанавливается выполнение строительных (ремонтных) работ, за исклю­чением строительства медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов.

4. Приостанавливается работа каршеринга. Спрос на эту услугу упал на 60%, а соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно.

5. Приостанавливается оказание медицинских услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых данный вид деятельности не является основным.

6. Вводится временный режим исполнения городского бюджета, в рамках которого приостанавливается контрактация любых закупок, кроме неотложных.

Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса. Полная версия
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10 апреля© Ньюстюб
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