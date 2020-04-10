В Москве ввели дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 13 по 19 апреля 2020 года в Москве вводится ряд дополнительных запретов и ограничений:
1. Постепенно будет введен пропускной режим.
Пропускная система будет носить заявительный характер. Городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.
2. Временно приостанавливается работа практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры.
Работу продолжают продовольственные магазины и другая розница. Также могут продолжить работу структуры, обеспечивающие выплату заработной платы.
Все работающие предприятия должны максимально сократить персонал, присутствующий на рабочих местах. Остальные сотрудники переводятся на удаленную работу или в режим нерабочей недели.
3. Приостанавливается выполнение строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов.
4. Приостанавливается работа каршеринга. Спрос на эту услугу упал на 60%, а соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно.
5. Приостанавливается оказание медицинских услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых данный вид деятельности не является основным.
6. Вводится временный режим исполнения городского бюджета, в рамках которого приостанавливается контрактация любых закупок, кроме неотложных.