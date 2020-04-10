23:07 (мск), источник: ТАСС
«Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусу
Она носит название «SARS-CoV-2-ИФА-Вектор».
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора зарегистрировал
«Государственный научный центр “Вектор” Роспотребнадзора зарегистрировал
Отмечается, что регистрационное удостоверение является бессрочным.
В России на 10 апреля зафиксированы 11 917 случаев заражения коронавирусом, 795 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (7 822). По данным федерального оперативного штаба на утро пятницы, умерли 94 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.