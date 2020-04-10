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23:07 (мск), источник: ТАСС

«Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусу

Она носит название «SARS-CoV-2-ИФА-Вектор».

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано11 917 +1 786
Скончалось94 +18
Выздоровело795 +97
Инфицировано1 677 256 +97 566
Скончалось101 732 +7 165
Выздоровело372 428 +25 648
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:25 MSK, 10.04
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора зарегистрировал тест-систему для определения антител к новому коронавирусу, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

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«Государственный научный центр “Вектор” Роспотребнадзора зарегистрировал тест-систему “SARS-CoV-2-ИФА-Вектор” для определения антител к новому коронавирусу. Тест-система разработана государственным научным центром “Вектор” Роспотребнадзора в кратчайшие сроки, прошла все необходимые технические и клинические испытания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что регистрационное удостоверение является бессрочным. Тест-система позволит выявлять переболевших, изучать популяционный иммунитет и проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против COVID-19.

В России на 10 апреля зафиксированы 11 917 случаев заражения коронавирусом, 795 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (7 822). По данным федерального оперативного штаба на утро пятницы, умерли 94 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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