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00:34 (мск), источник: РИА Новости

Православные верующие встретят Лазареву субботу

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Православные христиане вспоминают в субботу воскрешение Иисусом Христом праведного Лазаря, в храмах в связи с этим событием пройдут Божественные литургии. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит праздничное вечернее богослужение в храме Христа Спасителя.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:37 MSK, 10.04
Источник: РИА Новости

Традиционно вечером в этот день, накануне праздника Входа Господня в Иерусалим (Вербного воскресенья), во всех храмах Русской православной церкви освящали ветви верб. Однако в этом году пандемия коронавируса внесла в эту практику свои коррективы: в Московском патриархате предлагают верующим молиться дома и не посещать храмы, а ветви верб освящать самим.

«В канун праздника Входа Господня в Иерусалим святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит всенощное бдение в храме Христа Спасителя. По традиции во время богослужения будет совершено освящение ваий (ветвей верб — ред.)», — сообщили РИА Новости в пресс-службе престоятеля.

Богослужение начнется в 17.00 и будет транслироваться в прямом эфире на православных телеканалах.

По словам главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, чтобы самостоятельно освятить вербы и куличи, нужно прочесть тропарь «Общее воскресение» и окропить их святой водой с краткой молитвой.

«Священники советуют прочитать тропарь «Общее воскресение» и окропить вербы, а потом и куличи святой водой со словами «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа», — сказал Легойда РИА Новости. Ветви верб в России заменяют пальмовые ветви, которыми жители Иерусалима встречали входящего в город Иисуса.

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Также представитель РПЦ посоветовал верующим не забывать, что духовные смыслы праздников Входа Господня в Иерусалим и Воскресения Христова «далеко не исчерпываются получением вербы и освященного кулича».

Воспоминание воскрешения Лазаря одновременно знаменует собой окончание Великого поста — после двух праздничных дней, Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим, у верующих наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста — Страстная седмица.

Согласно евангельскому повествованию, незадолго до своего последнего посещения Иерусалима Иисус воскресил праведного Лазаря, который был его другом. Лазарь жил с сестрами Марфой и Марией в селении Вифания и скончался за четыре дня до прихода туда Христа. Иисус пришел к пещере, в которой был погребен Лазарь, приказал убрать закрывавший вход камень, воззвал: «Лазаре! гряди (иди) вон», и Лазарь вышел из пещеры, весь обмотанный погребальными пеленами.

Именно после воскрешения Лазаря первосвященники и фарисеи приняли окончательное решение убить Христа. Лазарь, которого также хотели лишить жизни, уехал на Кипр, где впоследствии апостолы назначили его епископом. Согласно церковному преданию, он до последнего дня своей жизни скрывал свое лицо платком, поскольку четырехдневное пребывание в гробу не прошло для него бесследно.

По церковному уставу, в Лазареву субботу верующим разрешается есть рыбную икру, а на следующий день, в Вербное воскресенье, — рыбу.

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