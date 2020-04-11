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09:09 (мск), источник: РИА Новости

Ученый назвал сроки создания «безопасной» вакцины от коронавируса

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Разработка вакцины, которая должна защитить россиян от заражения коронавирусом, займет около года. Об этом в интервью Пятому каналу заявил профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководитель исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии Андрей Козлов.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано11 917 +1 786
Скончалось94 +18
Выздоровело795 +97
Инфицировано1 699 490 +96 160
Скончалось102 800 +7 042
Выздоровело377 040 +21 057
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:22 MSK, 11.04
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Эксперт подчеркнул, что речь идет о ДНК-вакцине, которая является «очень безопасной».

«Технологические характеристики заключаются в том, что берутся гены вируса и вставляются в вектор на основе ДНК. Самое интересное в том, что эта вакцина неинфекционная. В этом ее преимущество по сравнению, например, с убитым вирусом. У таких вакцин есть побочные эффекты. ДНК-вакцина очень безопасная, она синтезирует в организме те белки, которые туда вставили, и на них разрабатывается иммунитет. Мы уже посчитали, какие гены нужно использовать для вакцины, в какие вектора вставить», — рассказал Козлов.

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По словам ученого, в течение нескольких месяцев вакцина будет тестироваться на животных в ходе доклинических испытаний, а после в ходе клинических исследований — на добровольцах.

Ранее Козлов заявил, что коронавирус, как и вирусы гриппа и герпеса, способен приводить к отмиранию целых участков мозга. Так, у некоторых пациентов с COVID-19 не было нарушений в легких, но при этом имелось рассеянное сознание или эпилептические признаки.

«Вместе с уже отмечавшейся ранее потерей вкуса и обоняния такие симптомы могут указывать на инфицирование коронавирусом тканей мозга», — отметил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,5 миллиона случаев заражения, более 92,7 тысячи человек скончались.

В России выявили 11 917 больных, почти 800 выздоровели.

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4 апреля© Ньюстюб
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Источник:©Аргументы и факты
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