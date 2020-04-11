Ученый назвал сроки создания «безопасной» вакцины от коронавируса

Эксперт подчеркнул, что речь идет о
«Технологические характеристики заключаются в том, что берутся гены вируса и вставляются в вектор на основе ДНК. Самое интересное в том, что эта вакцина неинфекционная. В этом ее преимущество по сравнению, например, с убитым вирусом. У таких вакцин есть побочные эффекты.
По словам ученого, в течение нескольких месяцев вакцина будет тестироваться на животных в ходе доклинических испытаний, а после в ходе клинических исследований — на добровольцах.
Ранее Козлов заявил, что коронавирус, как и вирусы гриппа и герпеса, способен приводить к отмиранию целых участков мозга. Так, у некоторых пациентов с COVID-19 не было нарушений в легких, но при этом имелось рассеянное сознание или эпилептические признаки.
«Вместе с уже отмечавшейся ранее потерей вкуса и обоняния такие симптомы могут указывать на инфицирование коронавирусом тканей мозга», — отметил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,5 миллиона случаев заражения, более 92,7 тысячи человек скончались.
В России выявили 11 917 больных, почти 800 выздоровели.