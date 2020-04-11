Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Французский шоколатье делает пасхальные яйца в виде коронавируса Шоколатье Жан-Франсуа решил привнести нотку юмора в тревожную жизнь соотечественников
Фоторепортажи
18Самые потрясающие фотографии серфинга
22«Розовое суперлуние» 2020
10:19 (мск), источник: "Российская газета"

Россияне нашли замену маскам для защиты от коронавируса

Новый способ защиты от коронавируса — пластиковые экраны для лица — набирает в России все большую популярность. Их эффективность оценил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано11 917 +1 786
Скончалось94 +18
Выздоровело795 +97
Инфицировано1 699 490 +96 160
Скончалось102 800 +7 042
Выздоровело377 040 +21 057
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:22 MSK, 11.04
Источник: РИА "Новости"

«Неожиданную популярность у россиян они приобрели из-за сложностей с приобретением обычных медицинских масок», — отмечается в сообщении. Продавцы защитных экранов утверждают, что такие средства личной защиты способны предотвратить заражение вирусами.

По мнению доктора медицинских наук Андрея Продеуса, подобные экраны хоть и не дают 100% защиту от вируса, но, как и любой другой закрывающий элемент защиты, способны снизить риск заражения.

«Если вы будете трогать лицо руками, момент заражения возможен. Слизистая оболочка глаз являются входными воротами для вирусов, и для коронавируса тоже», — отметил врач.

Самым эффективным способом не заразиться коронавирусом, по мнению специалистов, по-прежнему остается самоизоляция и нахождение дома.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Профилактика COVID-19: зачем нужны медицинские маски
Во время загрузки произошла ошибка.
10:48 (мск)© Ньюстюб
 "Сириус" приглашает всех школьников на онлайн-олимпиаду
Каждый шестой заболевший COVID-19 в Киргизии - медик
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 10 апреля
В Москве ввели дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса
Собянин выступил с обращением к москвичам (видео)
Коронавирус: в штате Нью-Йорк роют братские могилы, там больше случаев Covid-19, чем в любой стране
Стали известны сроки создания безопасной вакцины от коронавируса
В США установлен новый антирекорд смертности от коронавируса
Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии
Выбраны лучшие снимки на тему веселья (фото)
Трамп высказался о шведской модели борьбы с пандемией
Олимпийская чемпионка призвала отстранить Губерниева от работы
Здоровье
Эксперт объяснил рост числа зарегистрированных случаев коронавируса в России Это связано с применением новых тест-систем, заявила врач-инфекционист Татьяна Руженцова.
Hi-Tech
Зачем в мире сжигают вышки 5G. Названа причина Волна дезинформации была организованной атакой
Авто
Автозапчасти в России подорожают примерно на 15% Магазины автомобильных деталей уже начали переписывать ценники. Авто Mail.ru изучил, что и на сколько подорожает
Кино
Василиса Володина отказалась сниматься в «Давай поженимся!» Лариса Гузеева и Роза Сябитова пока продолжают работать в студии
Новости партнеров
В семье Александра Малинина горе
Кто и зачем скрывал коронавирус у Бабкиной
Орбакайте снова окажется разведенкой
Игорь Николаев перестал быть похожим на себя после лечения в Коммунарке
Популярные темы на «Детях»
Съёмная квартира 353
Погуляли? 300
Дача. Подруга.Карантин. 259
Задания от детских садов. 179
Леди
Редкие фото 18-летнего сына Джонни Деппа произвели фурор в сети Кадры опубликовала сестра парня в честь его дня рождения.
Новости партнеров
Кто и зачем скрывал коронавирус у Бабкиной
Орбакайте снова окажется разведенкой
Игорь Николаев перестал быть похожим на себя после лечения в Коммунарке
Яна Поплавская не верила в эпидемию, пока она не коснулась ее лично
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь