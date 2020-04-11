Первые тесты вакцины от коронавируса в РФ проведут на добровольцах

По его словам, список добровольцев сформирован, в их числе есть и разработчики вакцин. Среди них — главный разработчик Ильназ Иматдинов, рассказал Максютов в фильме Наили
Как добавил гендиректор «Вектора», клинические исследования проводятся на здоровых добровольцах в соответствии с утвержденным протоколом.
Накануне «Вектор» зарегистрировал
Новый диагностический инструмент позволит ретроспективно выявлять переболевших, изучать иммунитет, а также оценивать эффективность разрабатываемых вакцин против COVID-19.
По состоянию на 11 апреля в России с начала эпидемии зарегистрировано 13 584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 пациентов, а вылечились ― 1045.