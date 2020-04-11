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13:10 (мск), источник: "Российская газета"

Академик РАН назвал срок завершения эпидемии COVID-19 в России

Эпидемия коронавирусной инфекции в России может завершиться в начале июня. Такой прогноз дал ведущий инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:56 MSK, 11.04
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По его словам, которые приводит «Парламентская газета», период окончания эпидемии зависит, в том числе, от повсеместного соблюдения гражданами режима самоизоляции и других рекомендаций властей по недопущению распространения коронавируса.

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«Начало июня — это самый оптимистичный прогноз», — уточнил академик. Конечно, при условии, что не будет серьезных врачебных ошибок, а жители страны отнесутся ответственно к ограничениям в карантине, сократят контакты друг с другом.

«Об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину от коронавируса и всех привьем», — сообщил ученый.

Сама вакцина будет готова к концу этого года, хотя есть надежда, что это произойдет и раньше.

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