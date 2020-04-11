Академик РАН назвал срок завершения эпидемии COVID-19 в России

По его словам, которые приводит «Парламентская газета», период окончания эпидемии зависит, в том числе, от повсеместного соблюдения гражданами режима самоизоляции и других рекомендаций властей по недопущению распространения коронавируса.
«Начало июня — это самый оптимистичный прогноз», — уточнил академик. Конечно, при условии, что не будет серьезных врачебных ошибок, а жители страны отнесутся ответственно к ограничениям в карантине, сократят контакты друг с другом.
«Об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину от коронавируса и всех привьем», — сообщил ученый.
Сама вакцина будет готова к концу этого года, хотя есть надежда, что это произойдет и раньше.