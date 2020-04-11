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14:38 (мск), источник: ТАСС

Перенесшие коронавирус в тяжелом состоянии могут быть заразными до пяти недель

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Пациенты, вылечившиеся от инфекции, вызываемой новым коронавирусом, и находившиеся в тяжелом состоянии, могут быть заразными для окружающих до пяти недель даже после исчезновения клинических признаков пневмонии.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано13 584 +1 667
Скончалось106 +12
Выздоровело1 045 +250
Инфицировано1 709 014 +96 368
Скончалось103 536 +6 749
Выздоровело382 404 +21 027
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:56 MSK, 11.04
Источник: Агентство «Москва»

Об этом сообщил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов.

«Чем дольше пациент находится в тяжелом состоянии, тем дольше он выделяет вирус в окружающую среду, то есть пациенты, которые находились в критическом состоянии, они могут выделять коронавирус до пяти недель даже после исчезновения клинических признаков пневмонии», — сказал он в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус-2» на телеканале «Россия-1».

Семенов добавил, что исследования китайских коллег во время эпидемии коронавируса в Китае показали, что в 20−25% случаев заражения у человека было инфицирование смешанной инфекцией: сезонным гриппом и COVID-19.

«Если иммунитет человека готов сражаться с вирусом гриппа, есть вполне эффективная вакцина, то, разумеется, он гораздо легче перенесет и коронавирусную инфекцию, потому что надо будет сражаться с одним врагом, а не с двумя», — пояснил он.

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10:48 (мск)© Ньюстюб
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Источник:©Аргументы и факты
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