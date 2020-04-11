13:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
У летучих мышей нашли еще 6 коронавирусов
Ученым предстоит выяснить, насколько они опасны.
Летучие мыши являются носителями шести новых коронавирусов, принадлежащих к тому же семейству, что и вирус SARS-CoV-2, ответственный за пандемию COVID-19.
Такое открытие сделала группа ученых из Смитсоновского Национального зоологического парка и Института природоохранной биологии (США). Их исследование опубликовано в PLOS ONE.
Коронавирусы — это семейство вирусов, включающее на январь 2020 года около 40 их видов. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону. К семейству относятся поражающие человека
Исследователи изучали летучих мышей из Мьянмы, которые живут в дикой природе, но в непосредственной близости к людям. Они взяли образцы слюны и экскрементов у более чем 400 летучих мышей, принадлежащих к разным видам.
В 48 пробах было обнаружено 7 коронавирусов. Шесть из них ранее не были известны науке. По словам ученых, понадобятся дополнительные исследования, чтобы определить, несут ли обнаруженные вирусы опасность для человека. Многие из коронавирусов поражают только животных.
Анна Лысенко