В Минздраве рассказали об эффективности солевого раствора для профилактики коронавируса

Ранее Минздрав опубликовал временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции нового типа. Там, в частности, указывается, что в качестве терапии возможно использование изотонического раствора хлорида натрия.
«Орошение слизистой оболочки полости носа изотоническим раствором хлорида натрия обеспечивает снижение числа как вирусных, так и бактериальных возбудителей инфекционных заболеваний на слизистой. Оно может быть эффективным методом профилактики инфицирования, если применяется наряду с соблюдением мер гигиены — тщательным мытьем рук, использованием антисептических растворов, ношением защитных масок», — говорится в сообщении.
В министерстве пояснили, что при возникновении вирусных инфекций, как правило, поражается слизистая носа и горла, а изотонические растворы хлорида натрия обладают противовирусным и противобактериальным действием и рекомендуются для симптоматического лечения поражений слизистой.
«В то же время вероятность заболевания гарантированно снижается только в случае соблюдения режима самоизоляции и минимизации социальных контактов», — говорится в сообщении.
«Отдельно обращаем внимание, что лечение заболеваний, вызываемых коронавирусной инфекцией, может быть назначено исключительно врачом. Выбор и комбинация лекарственных препаратов зависит от степени тяжести заболевания. Лечение проводится под медицинским наблюдением», — отметили в