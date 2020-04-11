21:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Коронавирус COVID-19: главные события 11 апреля
В России расширили перечень особо пострадавших отраслей экономики, а в Москве определили порядок выдачи цифровых пропусков.
Общее число заболевших COVID-19 в России составляет 13 тысяч 584 человека. За минувшие сутки подтвердилось еще 1667 случаев заболевания. Это на 119 меньше, чем днем ранее. Новые случаи отмечены в 49 регионах, больше всего их в Москве.
Постановлением правительства России расширен перечень отраслей российской экономики в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции. В него добавлены кинотеатры и стоматологические клиники.
Кроме того, предприятия и организации в сфере авиа- и автоперевозок, культуры и организации досуга, физкультуры и спорта, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, дополнительного образования, а также бытовых услуг временно освободят от уплаты аренды федерального имущества.
Средний уровень расходов на лечение одного пациента с коронавирусом в Китае составляет около 21,5 тысячи юаней (более 3 тысяч долларов), а лечение тяжелобольного пациента обходится в 150 тысяч юаней (более 21,3 тысячи долларов), сообщил глава департамента по вопросам управления медицинскими услугами управления медицинского обеспечения КНР Сюн Сяньцзюнь.
Первые клинические испытания проведут на 60 добровольцах. Их список уже сформирован. В числе добровольцев есть и разработчики вакцин.
Пациенты, вылечившиеся от коронавируса и находившиеся в тяжелом состоянии, могут быть заразными для окружающих до пяти недель даже после исчезновения клинических признаков пневмонии. Чем дольше пациент находится в тяжелом состоянии, тем дольше он выделяет вирус в окружающую среду, говорят эксперты.
В столице увеличена численность наружных отрядов полиции. На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта и уточняют у граждан причину въезда в столицу. Патрулирование всех районов Москвы проводится в круглосуточном режиме.
Начать оформление пропусков можно будет с понедельника, 13 апреля. Со среды, 15 апреля, наличие цифрового пропуска для поездок станет обязательным. Ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом необходимо строго соблюдать установленные правила и ограничения.
Летучие мыши являются носителями шести новых коронавирусов, принадлежащих к тому же семейству, что и вирус, ответственный за пандемию COVID-19, установили исследователи. По словам ученых, понадобятся дополнительные исследования, чтобы определить, несут ли обнаруженные вирусы опасность для человека.
Исследователи из Кембриджа проследили «эволюционные пути» вируса SARS-CoV-2 и установили, что новый коронавирус по мере распространения из Азии в Европу, Северную Америку и Австралию претерпел как минимум три мутации.
Начальник службы здравоохранения острова Мадейра Педро Рамос оправдал португальского нападающего Криштиану Роналду, вышедшего на тренировку вопреки карантину, введенному
Анна Лысенко