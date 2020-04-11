Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Почему аппараты ИВЛ важны во время пандемии COVID-19 Итальянские медики вынуждены выбирать, кого из пациентов подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких
Фоторепортажи
22«Розовое суперлуние» 2020
18Самые потрясающие фотографии серфинга
21:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 11 апреля

В России расширили перечень особо пострадавших отраслей экономики, а в Москве определили порядок выдачи цифровых пропусков.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано13 584 +1 667
Скончалось106 +12
Выздоровело1 045 +250
Инфицировано1 754 457 +81 034
Скончалось107 520 +5 994
Выздоровело395 418 +23 781
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:06 MSK, 11.04
Источник: РИА "Новости"

За сутки в России прибавилось 1667 заболевших

Общее число заболевших COVID-19 в России составляет 13 тысяч 584 человека. За минувшие сутки подтвердилось еще 1667 случаев заболевания. Это на 119 меньше, чем днем ранее. Новые случаи отмечены в 49 регионах, больше всего их в Москве.

Особо пострадавшие отрасли освободят от уплаты аренды

Читайте также
Академик РАН назвал срок завершения эпидемии COVID-19 в России

Постановлением правительства России расширен перечень отраслей российской экономики в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции. В него добавлены кинотеатры и стоматологические клиники.

Кроме того, предприятия и организации в сфере авиа- и автоперевозок, культуры и организации досуга, физкультуры и спорта, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, дополнительного образования, а также бытовых услуг временно освободят от уплаты аренды федерального имущества.

Названа стоимость лечения пациентов с COVID-19

Средний уровень расходов на лечение одного пациента с коронавирусом в Китае составляет около 21,5 тысячи юаней (более 3 тысяч долларов), а лечение тяжелобольного пациента обходится в 150 тысяч юаней (более 21,3 тысячи долларов), сообщил глава департамента по вопросам управления медицинскими услугами управления медицинского обеспечения КНР Сюн Сяньцзюнь.

В России начнут тестировать на людях вакцину от коронавируса

Первые клинические испытания проведут на 60 добровольцах. Их список уже сформирован. В числе добровольцев есть и разработчики вакцин.

Как долго заразны перенесшие коронавирус

Пациенты, вылечившиеся от коронавируса и находившиеся в тяжелом состоянии, могут быть заразными для окружающих до пяти недель даже после исчезновения клинических признаков пневмонии. Чем дольше пациент находится в тяжелом состоянии, тем дольше он выделяет вирус в окружающую среду, говорят эксперты.

Полиция взяла под контроль все въезды в Москву

В столице увеличена численность наружных отрядов полиции. На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта и уточняют у граждан причину въезда в столицу. Патрулирование всех районов Москвы проводится в круглосуточном режиме.

Собянин утвердил работу пропускной системы в Москве

Начать оформление пропусков можно будет с понедельника, 13 апреля. Со среды, 15 апреля, наличие цифрового пропуска для поездок станет обязательным. Ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом необходимо строго соблюдать установленные правила и ограничения.

У летучих мышей обнаружены новые коронавирусы

Читайте также
Кремль: парад Победы обязательно состоится

Летучие мыши являются носителями шести новых коронавирусов, принадлежащих к тому же семейству, что и вирус, ответственный за пандемию COVID-19, установили исследователи. По словам ученых, понадобятся дополнительные исследования, чтобы определить, несут ли обнаруженные вирусы опасность для человека.

Генетики: в разных частях света коронавирус мутировал по-разному

Исследователи из Кембриджа проследили «эволюционные пути» вируса SARS-CoV-2 и установили, что новый коронавирус по мере распространения из Азии в Европу, Северную Америку и Австралию претерпел как минимум три мутации.

Нарушившему карантин Роналду нашли оправдание

Начальник службы здравоохранения острова Мадейра Педро Рамос оправдал португальского нападающего Криштиану Роналду, вышедшего на тренировку вопреки карантину, введенному из-за пандемии коронавируса. Он прокомментировал фотографии, на которых видно, как Роналду проводит занятие на местном стадионе.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Как уменьшить риск заражения вирусом, совершая покупки
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:20 MSK, 11.04
США вышли на первое место по числу умерших от коронавируса
Вирусолог рассказал об угрозе новой эпидемии после карантина
В Кремле заявили о тяжелой ситуации с коронавирусом в Москве
Академик РАН назвал срок завершения эпидемии COVID-19 в России
Сделку по нефти сравнили c Брестским миром
Кремль: парад Победы обязательно состоится
Здоровье
Эксперт объяснил рост числа зарегистрированных случаев коронавируса в России Это связано с применением новых тест-систем, заявила врач-инфекционист Татьяна Руженцова.
Hi-Tech
Как выглядят новые SMS от мошенников (фото) Не доверяйте сомнительным сообщениям
Горячие темы на Авто
Как вы оцениваете он-лайн заседание ОПЕК? 241
За одним столом. 231
Про писателей и актеров 161
трудное детство, деревянные игрушки. 142
Кино
Василиса Володина отказалась сниматься в «Давай поженимся!» Лариса Гузеева и Роза Сябитова пока продолжают работать в студии
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Звезда «Гарри Поттера» впервые станет отцом Подруга актера Руперта Гринта беременна
Леди
55-летняя Ирина Безрукова снялась в фотосессии в одном плаще Актриса выглядит шикарно.
Новости партнеров
Информация о Курилах, которую знали единицы. Но больше не скрывают
Ученые доказали рукотворную природу COVID-19 и назвали его создателя
Поклонники потрясены смертью великого музыканта от короновируса
Старинные отели, в которых есть изюминка
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь